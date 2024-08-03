聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／女騎士疑毒駕恍神追撞前車...竟還在旁抽煙 警搜出吸食器送辦
新北市蔡姓女子昨夜騎機車行經板橋區城林橋往樹林方向，恍神直接追撞前方停等紅燈的機車，2車3人全都連人帶車摔倒在地，警方獲報到場處理，在蔡女機車置物箱內發現毒品吸食器，懷疑蔡女涉嫌毒駕當場逮捕依法送辦。
新北市板橋警方本月2日深夜11時許獲報，板橋區城林橋往樹林方向發生機車相撞車禍，員警迅速趕抵現場處理時，發現車禍肇事的蔡姓女子（48歲）神色慌張急忙收拾地上散落物，且身上還散發濃厚燃燒塑膠味，疑似K煙氣味，經蔡女同意，警方檢視蔡女騎乘機車置物廂，於車廂內發現毒品吸食器1組。
據了解，蔡女疑似吸食毒品後騎車，一路恍神未注前方機車已在停等紅燈，完全沒有煞車直接從後方追撞簡姓男子所騎機車，不僅蔡女還導致簡男與後座乘客，2車3人全都連人帶車摔倒在地。
「她撞車後還在旁邊抽K煙。」挨撞的機車後座乘客事後在網路留言表示，蔡女撞車後，在警方到場前竟然直接在路抽起K煙，直到員警趕到才趕緊藏在機車置物廂裡；網友留言酸說，「史上最扯」、「記得收驚壓壓驚」、「來根k煙壓壓驚」。
蔡女坦承有施用安非他命，經警方帶返派出所初步檢驗呈安非他命陽性反應，警詢後3日依毒品罪嫌函送新北地檢署偵辦，另待其尿液檢驗報告如確有呈毒品陽性反應，涉嫌毒駕部分，將另案依違反公共危險罪嫌函送檢方偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言