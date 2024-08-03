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詐騙車手落網法官未押...獲釋繼續騙 假扮警察黑吃黑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北市呂姓詐騙車手今年2月下旬至桃園取款時落網，檢方複訊後聲押未果，經抗告重開羈押庭卻逃逸，直到今年5月下旬，呂身穿防彈背心與龍、王姓2友假冒警察「黑吃黑」，洗劫另個詐團車手詐騙所得百萬元，案經檢警追查，將呂、王及龍姓3人拘提到案，桃園地檢署偵結，依詐欺、強盜等罪起訴，並將涉案共犯羈押中，至於在逃的藍、林姓2嫌持續追緝中。

檢方指出，22歲呂男去年加入暱稱「電冰箱」男子所屬詐騙集團擔任取款車手，今年2月26日上午偽裝成投資公司王姓專員，到中壢區欲領取石姓被害人的50萬，所幸石女察覺有異報警，呂男當日被逮，移送桃園地檢署複訊後聲押，卻獲法院以8萬元交保候傳，檢不服抗告，高院3月13日發回重開羈押庭，但呂男卻就此失聯遭通緝，殊不知，呂男繼續擔任詐團車手四處行騙。

起訴指出，呂男經由在逃的藍、林姓男子告知，另有詐欺集團將於今年5月27日下午將指派邱姓車手到中壢區向范姓被害人收取100萬元，3人謀議以假冒員警「黑吃黑」方式，強取邱男收取的詐欺款項，呂於是邀22歲龍男、26歲王男加入，談妥由藍、林彙報邱的動向，待取得款項後，呂等3人動手強盜，5人事後分贓。

起訴指出，案發當天中午，呂等3人駕車到中壢區龍興路的取款地點附近等候，呂事先穿上防彈背心，邱姓車手於當日下午4點出現在中壢區中山東路長慎醫院停車場向范女騙取百萬，呂等人接獲藍、林回報邱的特徵及動向，趁邱經過時，將車開至邱旁，呂持空氣槍喝斥邱「不要動！」搶得裝錢紅紙袋後，依藍某指示駕車至新北市三重停車場，由藍某派人將錢取走，放入磚塊混淆警方追緝。

中壢警方根據邱男報案，調閱監視器，循線於5月31日先後於新北市三重及桃園中壢區將呂、龍及王等3人拘提到案，並查扣相關贓證物，檢警將持續追緝詐騙集團成員和涉嫌強盜黑吃黑的疑犯。

呂姓詐騙車手今年2月底落網未遭羈押，沒想到繼續行騙，甚至假扮警察黑吃黑強盜另個詐團車手騙取的百萬元，桃園地檢署偵結，將呂男等人依詐欺、強盜等罪起訴。記者陳恩惠／攝影
呂姓詐騙車手今年2月底落網未遭羈押，沒想到繼續行騙，甚至假扮警察黑吃黑強盜另個詐團車手騙取的百萬元，桃園地檢署偵結，將呂男等人依詐欺、強盜等罪起訴。記者陳恩惠／攝影

中壢 桃園地檢署 詐騙集團 車手

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