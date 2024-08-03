二手車未繳貸款怕被拖 台中吸毒男掛偽牌...才上路2天就被警查獲

台中市警局8月起加強「淨牌專案」，加強查緝偵辦及取締舉發，清水區陳姓男子買二手轎車未繳貸款，為規避銀行拖吊，他在網路購買廠牌、車款、顏色相符偽造車牌，剛開車二天即遭中市清水警分局員警巡邏發現查獲，警方還在車內查獲K他命等毒品，陳男調查後依法移台中地檢署偵辦。

清水警方淨牌另查獲，李姓男子因違規超速遭吊扣車牌，同樣在網路購買廠牌、車款、顏色相符偽造車牌懸掛行駛，上月22日下午行經沙鹿區沙田路與天仁街口時，清水警分局巡邏警發現查獲並依法移送台中地檢署偵辦。

清水警方表示，近期偽變造汽車號牌案件日益增多，影響民眾權益甚鉅，為有效遏止此行為，台中市政府警察局規劃從8月1日起為期1個月實施「淨牌專案」勤務，清水警方將加強規劃攔檢稽查勤務加強取締及查緝，積極維護民眾權益及治、交安環境。

淨牌專案主要取締對象，以懸掛假車牌(偽造、變造或蒙領之牌照)、未懸掛號牌、號牌吊扣期間駕車或使用註銷車牌等重大違規等行為；清水警分局今年1到7月取締「淨牌」舉發違規共126件；另查獲懸掛偽造車牌依偽造特種文書罪嫌移送案件，共計7件7人。

清水警分局表示，警方平日執勤時，對偽造車牌即加強查緝及取締，呼籲民眾，勿訂購懸掛偽造車牌使用，依據道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定，使用偽(變)造或矇領之牌照，處新臺幣3600元以上至1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照。行為人另涉犯刑法第212條偽造特種文書罪，依法移(函)送台中地檢署偵辦。

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