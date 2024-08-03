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影／不滿收費問題 板橋男持棍棒從旅舍打到街頭傷3人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區昨晚發生街頭鬥毆，廖姓男子疑旅館住宿問題，酒後上門與櫃檯人員理論，涉持鐵棍、剪刀等互毆，造成3人受傷，警方獲報當場逮人，警詢後今依殺人未遂及傷害罪嫌送送新北地檢署偵辦。

新北市板橋警方昨天下午5時50分獲報，板橋區館前西路上一間旅舍發生糾紛，引發街頭鬥毆，員警急忙趕赴現場，發現廖姓男子（43歲）一身酒味，手上拿著鐵棍不斷大聲對陳姓男子（53歲）叫罵，而陳男身上有多處流血傷痕。

警方當場逮捕廖男，並發現旅舍內還有鍾姓女子（75歲）及鄧姓女子（80歲）2人受傷，員警叫救護車送醫，陳男因頭部挫傷、左臉頰、左胸撕裂傷，鍾女頭部、左膝挫傷、左臉頰紅腫，鄧女左顴骨處紅腫，經送醫治療後無生命危險。

據了解，廖男為街友曾因住宿問題，與旅社櫃檯人員產生嫌隙，昨酒後前往理論，與在旅舍櫃檯的鍾女等3人發生口角執，先徒手毆傷鍾女及鄧女，隨後又衝上樓踹破房門，3人趁隙跑出報警，鍾女並叫兒子陳男回來處理，陳、廖兩人一碰面分持鐵棍、保力達B酒瓶及剪刀等物互毆。

板橋警方昨到場先協助將傷者送往亞東醫院醫治，陳男傷口經手術縫合後，目前住院觀察中；廖男無明顯傷勢，陳男及鍾女母子2人堅持提告，警詢後今天將廖男依殺人未遂及傷害罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市板橋區館前西路昨傍晚發生街頭鬥毆，廖男疑旅館住宿問題酒後上門與櫃檯人員理論，持鐵棍、剪刀等互毆，造成3人受傷，警方獲報當場逮人，今依殺人未遂及傷害罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區館前西路昨傍晚發生街頭鬥毆，廖男疑旅館住宿問題酒後上門與櫃檯人員理論，持鐵棍、剪刀等互毆，造成3人受傷，警方獲報當場逮人，今依殺人未遂及傷害罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區館前西路昨傍晚發生街頭鬥毆，廖男疑旅館住宿問題酒後上門與櫃檯人員理論，持鐵棍、剪刀等互毆，造成3人受傷，警方獲報當場逮人，今依殺人未遂及傷害罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區館前西路昨傍晚發生街頭鬥毆，廖男疑旅館住宿問題酒後上門與櫃檯人員理論，持鐵棍、剪刀等互毆，造成3人受傷，警方獲報當場逮人，今依殺人未遂及傷害罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區館前西路昨傍晚發生街頭鬥毆，廖男（右）疑旅館住宿問題酒後上門與櫃檯人員理論，持鐵棍、剪刀等與陳男（左）互毆，共造成3人受傷，警方獲報當場逮人，今依殺人未遂及傷害罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區館前西路昨傍晚發生街頭鬥毆，廖男（右）疑旅館住宿問題酒後上門與櫃檯人員理論，持鐵棍、剪刀等與陳男（左）互毆，共造成3人受傷，警方獲報當場逮人，今依殺人未遂及傷害罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝

殺人未遂 鬥毆

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