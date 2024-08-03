台中私幼涉不當對待 6家長控訴

台中烏日某私立幼兒園小班學生疑集體受虐，今有6名幼生家長出面控訴，並要求市府提供必要協助資源。記者趙容萱／攝影 台中烏日某私立幼兒園遭爆小班幼生疑集體受虐，昨有6名幼生家長出面指控孩子遭抱摔、關小黑屋、學動物吃飯、拿膠帶綁手、貼嘴、穿裙子被打等不當對待，有的孩子身上瘀青，回家出現怕黑、哭鬧、暴力傾向等情況，讓家長好心痛。中市教育局表示，已成立調查小組，昨第4度入園調查，除先前已調閱的監視畫面，將取回全區監視畫面釐清，擴大調查範圍。

人本基金會、中市議員與律師昨陪同6名幼生家長開記者會。有家長控訴，孩子回來會說被關小黑屋，身上偶有瘀青，詢問老師，老師會說不知道或說上體能課撞傷的，調閱監視器發現幼生集體遭不當對待。

另有家長哭訴，她看到影片發現，教保員對三、四歲小孩這樣抱起來摔，孩子手和身體快要飛出去，教保員再把孩子狠狠甩回椅子上。

家長還紛紛控訴，女童不敢穿裙子到校怕被罰，男童在大熱天卻堅持穿長褲，因為被打比較不痛；孩子被用膠帶綑手，吃飯只能學動物趴著吃飯。

議員張家銨說，7月26日女幼生家長因孩子身上不明瘀青，27日從監視畫面發現教保員抓甩男幼生，男童的頭撞到正拿椅子的女兒，因園方不提供完整監視器畫面，家長通報1999並報警，教育局29日獲報，30日發布新聞稿強調會嚴查，她提醒教育局主動擴大調查，還家長真相與公道。

人本中部辦公室主任曾芳苑說，市府應為家長及幼生提供心理諮商資源，6名幼生離開幼兒園無處可去，教育局應設法安置，要求落實零體罰，並向家長宣導兒虐申訴管道。

教育局重申兒虐零容忍，將擴大調查，園方若違法體罰，絕對嚴懲重罰。