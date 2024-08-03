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代理師涉創意私房 綠揭18校反針孔偵測掛零

聯合報／ 記者楊正海林佳彣蔡晉宇／台北報導

北市國小師涉「創意私房」偷拍案，市議員顏若芳發現，北市有18校反針孔偵測常年掛零。圖／取自顏若芳臉書
北市國小師涉「創意私房」偷拍案，市議員顏若芳發現，北市有18校反針孔偵測常年掛零。圖／取自顏若芳臉書
民進黨針對北市兒少案攻勢不斷，綠營議員指，北市代理教師涉「創意私房」案偷拍，即便停職，但多校未依規定落實針孔攝影機偵測，讓校園淪「偷拍溫床」，北市教育局允諾1周內全面檢測。綠營也質疑信義區私幼案7成被害者討無公道，教育局回應，家長若有需要，一定來協助。

議員顏若芳表示，台北市2012年起訂台北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法，要求學校在內的各公共場所每月至少執行一次針孔攝影偵測，但2021年至去年仍有18校未落實相關偵測規定，甚至偵測次數連年掛零。

顏若芳以韓國首爾市為例，早在2017年就成立了「間諜攝影偵查小組」，要求北市府提高偵測頻率、以公家單位帶頭做起。

北市教育局指出，將督導學校於1周內再度完成校內全面檢測，另將研議不定期由委外專業廠商抽查，進一步防堵校園偷拍事件，還給親師生一個安心的校園環境。

民進黨中央昨也針對私幼案記者會質疑，議員簡舒培等人質疑，柯文哲市府時代有1案沒有行政調查就結案，在蔣市府時代，教育局共接獲24案，卻僅認定8案性侵害行為屬實，其餘皆稱無法認定，「蔣萬安的檢討是空話。」

教育局長湯志民表示，有些人認為在刑事陳述會更有效率，就不在教育局這端多講，「我們的調查程序會尊重孩子的意願」，照顧孩子是教育局應負責任，只要任何家長需要服務，教育局一定責無旁貸來協助。

教育局副局長陳素慧補充，「不管今天成立的是1案還是24案，我們都從重懲處」，絕對沒有需要吃案，真正是不是性侵害還是性騷擾？還是要靠司法調查，才能還給每一個小朋友真正事實。

北市府 教育局 針孔攝影機

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