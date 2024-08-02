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麥寮鄉代主席韓青山涉案交保 檢方抗告今裁定羈押禁見

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地檢署指揮偵辦雲林縣麥寮鄉代主布韓青山（男，56歲）涉嫌恐嚇取財等案件，並搜出子彈等證物，上月17日向雲林地方法院聲押，法院裁定同案張姓、黃姓男子羈押禁見，韓青山20萬元交保。檢署檢察官收受裁定後，同月19日向高等法院台南分院提出抗告，台南高分院上月30日撤銷原裁定，發回重新審理。

雲林地方法院今天上午召開羈押庭，檢察官莊珂惠到庭表示意見，經法院審酌後，認韓姓代表會主席，犯罪嫌疑重大且有勾串、滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見。

雲林地檢署近月來查獲傾倒廢棄物案，進而查出麥寮鄉代會主席韓青山疑涉入其中，多名小弟打著他的名義，以每日6千至9千元不等價格向土尾業者收取保護費，檢警搜索代表會、相關犯嫌住處等處所，在韓青山的小弟住處查扣長槍子彈60顆、長槍彈夾、斧頭、開山刀、防彈衣、球棒等物並在韓青山住處查扣現金56萬8500元、10萬6100美元、黃金35兩、白金5兩、金項鍊、鑽石、精品手提包1個等物。

檢察官認為韓青山等人涉嫌違反組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及逃亡之虞向雲林地方法院聲請羈押。

麥寮鄉代主席韓青山涉案交保，檢察官提抗告今裁定羈押禁見。圖／擷自韓青山臉書
麥寮鄉代主席韓青山涉案交保，檢察官提抗告今裁定羈押禁見。圖／擷自韓青山臉書

台南 檢察官 雲林

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