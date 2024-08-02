竹縣「武林帖」夏令營溯溪釀女學生溺斃 業者及2教練交保
新北市15歲升高一的黃姓女學生，到新竹縣尖石鄉參加「武林帖」夏令營，本周三在溯溪活動時意外溺斃，檢警調查發現該營隊活動要價1萬2000元，主辦業者卻未依規定向主管機關備查和投保團險，甚至帶團教練無溯溪證照，業者及2名教練昨被依過失致死罪嫌送辦，檢察官訊問至深夜12點，最後分別裁定3人以7到15萬元交保。
新竹縣政府表示，發生意外的錦屏溪非縣府公告危險水域範圍，但舉辦溯溪活動，依規定「主辦單位應依參與者人數，配置溯溪嚮導或安全人員；其參與者5人以下者，配置1人，10人以下者，配置2人，15人以下者，配置3人，以下類推。但應至少1人為溯溪嚮導。」未料，事發現場帶團的2名教練，僅1人有救生員證照，2人都沒有溯溪證或是溯溪嚮導。
死者父親質疑，事發當時溪水湍急，業者卻仍照辦溯溪，2名教練帶15名學員下水，事發地點的水潭達2米深，人員配置和救生設備明顯不足，業者便宜行事，且案發當下未盡全力搶救。
檢方表示，昨複訊後裁定邊姓業者、徐姓及張姓教練等3人涉犯過失致死罪嫌；其中，邊姓業者以15萬元交保，2名教練都以7萬元交保候傳。
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