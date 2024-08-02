BB槍擊碎蘭陽女中窗 24歲生存遊戲玩家稱「誤射」 專家不買單

宜蘭24歲游姓男子在網路上購買BB槍，擊破住家對面蘭陽女中大禮堂的窗戶玻璃，今天被警方循線逮捕，依毀損公物與恐嚇罪嫌送辦，檢方諭令3萬元交保。游男稱自己第一次買BB槍，試射時操作不熟悉才會「誤射」，不過販售BB槍的店家指出，合法的BB槍與彈丸不太可能擊碎玻璃。

蘭女大禮堂靠近健康路一段的一、二樓窗戶7月30日被民眾發現有彈孔、破損，告知校方後報警。宜蘭警分局到場發現18處彈孔，以及遺留現場的塑膠、金屬BB槍彈丸14顆；由於大禮堂正在整修封閉，警方與校方都懷疑是校外人士所為。

警方調閱周邊監視器並查訪附近住家，昨天鎖定犯嫌，今天上午聲請搜索票拘提游男到案，並在他家中扣得BB槍與彈丸，對比彈丸和蘭女大禮堂的彈丸一致，游男也坦承有開槍，上午10時許移送宜蘭地檢署，檢方訊後諭令3萬元交保候傳，限制住居。

據了解，游男是宜蘭人，做工維生，並無前科，聲稱自己是生存遊戲玩家，不久前從網路上購得BB槍與彈丸，第一次拿到BB槍興奮試槍測試性能，不熟悉操作誤射子彈，發射後也沒有尋回彈丸，或是檢查是否傷人或損及物品；造成蘭女窗戶損傷很抱歉，但真的只是誤射，沒有其他意圖。