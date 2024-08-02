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北市幼兒園性侵案 家長盼消除就讀紀錄

中央社／ 台北2日電

圖為幼兒園示意圖。圖／Ingimage
圖為幼兒園示意圖。圖／Ingimage

台北市幼兒園性侵案引發各界譁然，民進黨今天表示，有幼兒園家長陳情，為避免沉痛事件留給小孩一輩子的標籤，期待台北市教育局、社會局及幼兒園想盡辦法消除活動照片、資訊等就讀紀錄，避免未來遭流作他用。

已遭廢照的台北市培諾米達幼兒園園長之子涉性侵多名幼生，台北市府7月26日公布幼兒園案檢討報告，承認教育局及社會局自民國111年首次接獲通報的行政處理有疏失，除提交2局處考績會決定行政懲處，全案送監察院調查並提10項精進方案。

民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培、洪婉臻今天召開「蔣萬安『深刻檢討』狼師案？7成被害者討無公道」記者會。

洪婉臻指出，幼兒園家長有4個具體訴求，包含觀看完整監視器畫面、了解市府行政調查報告內容、幼兒心理諮商服務，以及期盼消除幼兒園就讀紀錄，而前述3項經她協調，都已獲得北市府承諾。

洪婉臻質疑，教育局7月26日的檢討報告說謊，明明去年就承認只看了7天的幼兒園監視器畫面，檢討報告竟然稱調一個月監視器畫面；她說，雖然已協調教育局讓家長觀看去年狼師7月落網前後的監視器畫面，但教育局僅提供去年6月26日至7月7日共12天的畫面，且監視器角度也不夠完整。

她表示，目前都還有受害幼童會問家長，「為何他可以這樣對我？」家長難以回答，只能先鼓勵小孩成長，教育其學習自行洗澡等，種種皆顯示心理諮商真的有其必要；另外，幼兒園家長也擔心這起沉痛事件恐留給小孩一輩子的標籤，因此希望台北市教育局、社會局及幼兒園想盡辦法消除活動照片、資訊等就讀紀錄，避免未來遭流作他用。

簡舒培說，北市府去年開教保相關人員違法事件調查認定委員會後，僅認定8名幼童被不當對待，但對於其他有通報的個案，以證據不足不予認定、放水流，這對其他家長都是傷害。

她要求，此案追究責任不能只有基層人員，所有權力最大的長官都有責任，台北市長蔣萬安也不能把所有責任都丟司法釐清。

吳崢質疑，去年的認定委員會家長代表只有一人，不足以確切保護幼童。

北市府 幼兒園 教育局

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