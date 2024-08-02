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影／四海幫分子擁槍自重搞製毒工廠 流入市面可造萬枚「殭屍菸彈」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義警分局今年6月偵破一起毒品案件，溯源發現疑為四海幫分子的29歲夏姓男子，與27歲陳姓女友藏身新店山區，設立製作毒菸彈工廠，警方上個月30日攻堅逮人，發現夏嫌手中原料，至少可製造上萬枚「殭屍菸彈」。

警方指出，夏嫌等人以「 依托咪酯」及「異丙帕酯」做為「殭屍菸彈」主要原料，摻入數種化學原料加工提煉、純化為油酯，再分裝成時下青少年接受度高的電子菸產品。

今年6月13日，法務部毒品審議委員會已將「異丙帕酯」、「依托咪酯」、「美托咪酯」等增列為第3級毒品管制，預計10月施行，這些藥物一旦混合化學物被提煉、混合成電子菸油再分裝成電子菸彈，外觀與一般電子菸彈相似，查緝上難以區別，也容易造成青少年濫用吸食，導致意識混亂、昏迷，甚至像「殭屍」一樣渾身顫抖，無法站立。

警方多日跟蹤、埋伏，分析調閱各項資料，鎖定夏嫌及其陳女的製毒工廠，上個月30日持票搜索，查獲「 依托咪酯」及「異丙帕酯」原料及11公斤成品及半成品毒菸油，另查扣卡西酮原料、咖啡包包裝、製毒器具、化學藥劑、容器果汁粉、封膜機、分裝器具等，夏嫌除製毒外更擁槍自重，當場又被警方查扣手槍2把、子彈60顆等。

警方根據原料數量，發現嫌疑人再將菸油分裝為「殭屍菸彈」或批發予下游分裝，竟可製成上萬枚「殭屍菸彈」，警方依照毒品罪嫌，將2人移送台北地檢署複訊，夏嫌則被法院裁定羈押禁見。

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台北市警方在新店山區，查獲男子設立製作毒菸彈工廠，警方攻堅查獲原料「依托咪酯」及「異丙帕酯」，另外查扣槍枝。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方在新店山區，查獲男子設立製作毒菸彈工廠，警方攻堅查獲原料「依托咪酯」及「異丙帕酯」，另外查扣槍枝。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方在新店山區，查獲男子設立製作毒菸彈工廠，警方攻堅查獲原料「依托咪酯」及「異丙帕酯」，另外查扣槍枝。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方在新店山區，查獲男子設立製作毒菸彈工廠，警方攻堅查獲原料「依托咪酯」及「異丙帕酯」，另外查扣槍枝。記者廖炳棋/翻攝

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