冷眼集／兒少權法過時法條 壓縮媒體揭弊空間

衛福部報導指引中仍提到不可報導「足以識別」兒童資訊，衛福部保護司表示，對於足以識別如何認定，目前尚無共識。媒體代表認為，該規定是造成媒體集體噤聲的主因，政府既有誠意放寬報導限制，此規定也應盡快解決。本報資料照片 台北市某私立幼兒園發生教保員性侵多名孩童憾事，案發初期即有民眾在報案後，向媒體投訴，希望引起重視，但媒體受限於兒少權法第六十九條規定，被迫集體噤聲。缺乏媒體示警，嫌犯連續又犯下多起案件，距離首件性侵案件近二年後，因檢警起訴涉案的毛姓教保員，法院將於本月宣判，案件才浮上檯面。

原先可以透過媒體第四權遏止的惡質性侵案件，卻因兒少權法規定被扼殺機會，讓無辜孩童受害。有媒體代表直言，在兒少權法規範下，媒體近年已形成遇兒少不當對待案件「能不報則不報」的氛圍，壓縮媒體揭弊空間，知悉案情卻不能阻止，事隔多年再報導案情已無意義。

原先堅持保護兒少隱私，避免二次傷害的衛福部社政系統，終於「發現」揭弊型報導也是保護兒少的重要管道，並宣布在一個月內訂出報導指引，放寬媒體報導兒少性侵事件的限制。

不過，昨天指引出爐，雖同意行為人成年且任職於兒少、身障、長照機構時可報導機構名稱，但仍留下「足以識別」兒少身分資訊不可報導的文字。

兒少權法多年未修，過去相關性侵案件多發生於「家內」，狼父性侵幼女，揭露加害人姓名的確並無助益，徒增二次傷害，但近年托嬰中心虐待事件、幼兒園性侵事件頻傳，衛福部面對「家外」兒虐、性侵事件增加，應該即時反應，透過修法，在保護被害人的情況下，也讓媒體發揮社會公器義務，別以過時法條掐住媒體咽喉，讓無辜的兒少繼續受害。