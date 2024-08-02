兒少性侵報導 可揭露機構名稱

北市某幼兒園發生狼師性侵多名孩童案件，引發兒少權保護加害人疑慮。衛福部保護司昨公布兒少性侵事件例外報導原則。圖為事件曝光後，該所幼兒園鐵門遭噴漆。本報資料照片 兒少權法第六十九條規範不得揭露兒少性侵事件等資訊，有保護加害人疑慮，衛福部昨經過兩個半小時討論，訂出「兒少及性暴力事件報導指引」，未來在司法、行政調查中的兒少性侵案件，如行為人任職於兒少、長照、身障機構者，媒體可揭露其機構名稱，但考量個資法等情況，是否揭露姓名，衛福部仍採保守態度。

北市某私立幼兒園發生教保員性侵多名孩童案件，媒體礙於兒少權法規定，未報導園所名稱，引發保護加害人疑慮。衛福部保護司昨邀集兒少團體、媒體代表等，討論兒少性侵事件例外報導原則。衛福部保護司長張秀鴛指出，經初步討論，媒體可揭露行為人所在機構名稱，避免行為人轉任其他機構繼續犯案。

指引也規範媒體不得報導兒少性侵案內容，包括行為人未滿十八歲前，或行為人與被害人為親屬關係，如家庭成員、親密關係伴侶、同性伴侶者，或因揭露行為人資訊可間接識別被害人身分關係，均不可揭露行為人身分資訊。

指引規範不得揭露案件內容、行為人姓名，包括足以識別身分的資訊，但如何認定「足以識別」範圍，媒體、兒少代表各有想法，並未取得定論。

張秀鴛說，衛福部會將足以識別的程度，是如路人甲等非特定人，或如親友的特定人士等納修法考慮。

媒體報導違反兒少權法案件，媒體代表認為裁罰不應「齊頭式平等」。張秀鴛表示，修法時，衛福部將採裁罰分級，如因報導名人爭奪監護權案件等較輕微事件，而違反兒少權法，要求下架就好，但涉及較嚴重案件予以裁罰；衛福部也將擬定警語，讓媒體報導時置入，避免二次傷害兒少。

參與會議的中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（ＳＴＢＡ）新聞自律委員會執行秘書王凌霄指出，指引中提到不可報導足以識別的兒童資訊，但足以辨識如何認定，並無定論，這對媒體報導所承受的壓力仍相當沉重，恐無法解決外界認為媒體「集體噤聲」的現況，以台北市幼兒園案例來說，媒體不是不報，而是環境閹割了媒體發聲的空間。

靖娟基金會執行長許雅荏說，指引應針對行為人適用類型，以文字清楚說明，此次台北市幼兒園發生連續、多人性侵案，應讓媒體報導預先示警，其他如個別性侵案沒有示警需求，可要求媒體自律，不要報導，衛福部應訂出判斷準則；兒少權法第六十九條是為保護兒少個資，但已無法應對近年逐漸增加的家外兒少機構性侵案件，有修法必要。