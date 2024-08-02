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蘭陽女中遭槍擊 大禮堂窗戶布滿彈孔 掌握可疑犯嫌

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

蘭陽女中大禮堂窗戶疑似遭空氣槍槍擊，一樓窗戶破裂。記者陳敬丰／攝影
蘭陽女中大禮堂窗戶疑似遭空氣槍槍擊，一樓窗戶破裂。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣蘭陽女中大禮堂窗戶疑遭空氣槍擊中，一、二樓外側窗戶出現18發彈孔，一樓窗戶破裂，警方推測是從往外往內開槍，調閱監視器後已掌握可疑犯嫌，朝毀損罪嫌偵辦。校方表示，與鄰里關係良好，校內學生也很單純，會加強巡視，暫時不會封閉校園

蘭女7月30日接獲民眾通報，大禮堂靠健康路一段的外側窗戶破裂，校方報案，警方下午4時許前往，發現受損的4面窗戶上有18發彈孔，找到疑似子彈的塑膠、金屬BB彈14枚，推測犯嫌持空氣槍從校園外的馬路上射擊，較大可能是外人所為，非校內師生。

警方調閱附近道路的監視器，研判案發的時間可能在1周前，初步已經掌握特定的可疑人士，還需要進一步的調查，全案朝毀損罪嫌偵辦。

蘭女學務主任林冠宏表示，該處平時少有師生經過，正值暑假期間，雖然有400多名學生暑期輔導，但是無師生知道此事；近期沒有學生與外界糾紛，窗戶遭槍擊應該是單純的事件，更可能類似惡作劇，會加強校園巡視，但是不會封閉校園，以免過分引起師生或是社區恐慌，大禮堂也會繼續施工，待警方調查告一段落修復玻璃。

校園 槍擊 監視器

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