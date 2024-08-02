聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘭陽女中遭槍擊 大禮堂窗戶布滿彈孔 掌握可疑犯嫌
宜蘭縣蘭陽女中大禮堂窗戶疑遭空氣槍擊中，一、二樓外側窗戶出現18發彈孔，一樓窗戶破裂，警方推測是從往外往內開槍，調閱監視器後已掌握可疑犯嫌，朝毀損罪嫌偵辦。校方表示，與鄰里關係良好，校內學生也很單純，會加強巡視，暫時不會封閉校園。
蘭女7月30日接獲民眾通報，大禮堂靠健康路一段的外側窗戶破裂，校方報案，警方下午4時許前往，發現受損的4面窗戶上有18發彈孔，找到疑似子彈的塑膠、金屬BB彈14枚，推測犯嫌持空氣槍從校園外的馬路上射擊，較大可能是外人所為，非校內師生。
警方調閱附近道路的監視器，研判案發的時間可能在1周前，初步已經掌握特定的可疑人士，還需要進一步的調查，全案朝毀損罪嫌偵辦。
蘭女學務主任林冠宏表示，該處平時少有師生經過，正值暑假期間，雖然有400多名學生暑期輔導，但是無師生知道此事；近期沒有學生與外界糾紛，窗戶遭槍擊應該是單純的事件，更可能類似惡作劇，會加強校園巡視，但是不會封閉校園，以免過分引起師生或是社區恐慌，大禮堂也會繼續施工，待警方調查告一段落修復玻璃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言