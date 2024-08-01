越籍移工找同鄉組車手集團 34民眾受害財損千萬元

台灣失聯移工除非法打工外，現在也投向詐騙集團當車手犯案。刑事局北部詐欺偵查中心分析發現，近來多筆網路投資型詐騙，被害人匯款帳戶為離台外籍移工，研判詐騙集團為建立斷點防止警方查緝，吸收外籍移工從事詐欺收簿手，警方通報各單位加強查緝。

26歲阮姓男子是越籍逃逸移工，今年3月他看到詐團徵才訊息決定加入，詐團吸收後由他負責籌組收簿、提款車手組織，阮嫌找同鄉梅姓等6名越南籍移工，其中5人都是逃逸移工，另外再向越籍、泰籍移工，以1萬5千元代價購買一個帳戶及金融卡，再以兩萬元賣給詐團使用。

詐團吸收中輟生及網友當車手，全部交給阮嫌管理，阮嫌等人駕駛懸掛註銷車牌車輛，載車手到各處自動櫃員機提款，再以地下匯兌交給詐團，抽取贓款百分之1到3的利潤，犯案兩個多月，至少34名民眾受害，財損千萬元。

苗栗縣警察局竹南分局，今年3月接獲通報，轄內超商疑有提領車手犯案，追查發現提款車手為外籍男子，循線查獲阮嫌等3名越南籍犯嫌到案，警方至今陸續逮捕阮嫌旗下的收簿手、車手等20人，其中包括阮嫌等7名越籍移工、賣帳戶的3名泰籍移工與10名台籍車手，台籍車手有6名是中輟少年。