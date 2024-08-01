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加拿大籍男子假觀光真運毒 攜3千萬大麻才入境就下獄

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

加拿大籍男子納撒尼爾（NATHANIAL PAUL XAVIER AWRAM）受運毒集團所託，今年3月間扮「毒螺」攜帶夾藏市價3000萬、重達19公斤餘的21包大麻毒品搭機來台，入境安檢時，遭財政部關務署台北關人員攔查，發現2個託運行李中的毒品，桃園地檢署近日依運輸二級毒品、私運管制物品進口等罪嫌將他起訴，並建請法院量處徒刑14年、併科罰金10萬元。

起訴指出，31歲的納撒尼爾明知大麻是我國公告管制二級毒品，也是懲治走私條例中公告的管制進出口物品，今年3月間卻與綽號「David Du」真實姓名年籍不詳男子約定，David幫忙訂購來台的機票及安排住宿，由納撒尼爾以假觀光方式攜毒入境，若成功運輸將可獲得2000至8000元不等加拿大幣，換算新台幣為4萬6000至18萬4000元的報酬。

納撒尼爾供稱，他於今年3月28日與David在加拿大溫哥華某旅館內碰面，對方將夾藏大麻的2個行李給他，還陪同他一起前往溫哥華機場的航空公司櫃台辦理行李託運，臨走前還給他換算新台幣為1萬6100元的加拿大幣700元當零用金，作為支付來台後的食宿花用。

當天他便搭乘台灣時間凌晨2點的長榮航空公司BR009班機由溫哥華起飛，直到3月29日清晨5點抵達桃園國際機場，在二航廈入境時，遭海關人員攔檢，查獲2個行李內攜帶共21包、淨重19公斤803.26公克的大麻毒品，經檢調複訊後關押在桃園看守所，未來有罪定讞後，須在台灣坐完牢再驅逐出境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

加拿大籍男子納撒尼爾以假觀光方式攜帶19公斤餘的大麻毒品來台，在桃園機場入境檢查時被逮，桃檢依運輸二級毒品等罪將他起訴。示意圖非本案。圖／航空警察局提供
加拿大籍男子納撒尼爾以假觀光方式攜帶19公斤餘的大麻毒品來台，在桃園機場入境檢查時被逮，桃檢依運輸二級毒品等罪將他起訴。示意圖非本案。圖／航空警察局提供

加拿大 大麻 毒品

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