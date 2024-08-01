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K菸男遁暗巷率8友助陣 北市巡警呼叫支援噴辣椒水驅離

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市員警今凌晨在中山區農安街上發現余姓男子散發異味，其隨手丟棄的香菸初驗呈毒品陽性反應，余男否認涉毒，還找來8名友人助陣，一度與警方爆發爭執，員警旋即噴灑辣椒水驅眾，將余男帶返警所偵詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方調查，中山分局民權一派出所員警今凌晨2時15分巡邏經過農安街34號旁一處防火巷，發現26歲余男突然將手中香菸丟棄，轉頭遁入防火巷內，員警上前盤查，發現余男身上散發「塑膠異味」，懷疑余男吸毒，未料余男矢口否認，還找來8名友人助陣，一度與警方爆發爭執。

員警見現場人員眾多，呼叫支援警力到場，因場面僵持不下，員警拿出辣椒水噴灑驅眾，隨後因余男丟棄的香菸初驗呈毒品K他命陽性反應，員警將其帶返警所偵辦，至於余男友人聚集、與警爆發口頭爭執部分，因未有肢體衝突及妨害公務情事，將現場人員資料逐一抄登後，令其各自離開。

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因余男丟棄的香菸初驗呈毒品K他命陽性反應，員警將其帶返警所偵辦。記者李隆揆／翻攝
因余男丟棄的香菸初驗呈毒品K他命陽性反應，員警將其帶返警所偵辦。記者李隆揆／翻攝

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