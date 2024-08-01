調查局前鎮站調查官遭自家人檢舉詐領？當事人親上火線澄清

調查局高雄市調查處前鎮站被檢舉詐領據點工作費，高雄地檢署昨天指揮南機站約談14名調查官，層級最高包括屏東站副主任陳宗廉（前鎮站前組長）、曾獲10大傑出據點的前鎮站侯姓女組長，檢方複訊後將14人請回；據了解，14名調查官請回的原因，初查與檢舉事實不符，這14人只是便宜行事換發票核銷，並非用假發票報帳，難認有貪汙犯意。

有媒體影射全案之所以會爆發，是前鎮站一名號稱「檢舉達人」的九職等專員檢舉自家人，曾檢舉過該站前副主任朱信吉帶隊上酒店喝花酒，弄得全站士氣低落，暗喻該調查官內鬥內行。

據了解，這名綽號「黑輪」的調查官，昨天在調查局外網親上火線回應，強調自己做人坦蕩，絕沒有構人於罪，「此事事件起因是本站同仁因私人恩怨匿名檢舉據點工作費不法，後遭全面清查，遭迴力鏢反擊，與我一點關係也沒有」。

「黑輪」在調查局外網以「小小書僮」為暱稱發言，他指出，朱信吉帶同仁去酒店應酬，他因視網膜剝離，開刀三次，如何前往行搜副主任不法行為？長官一直想為南部發生問題找代罪羔羊，欲加之罪何患無詞？

「黑輪」另強調，「自己是據點出身，每個人月底經費報銷不足，找單據核銷行為常態，但要謹慎小心，寧可多花也不要攤無方便，拿別人單據來核銷，我自己不覺得違法」、「整件事情最倒楣的是我，經費不是我報銷，案子不是我檢舉，然後大家荒謬的來說我做了我沒做的事」。

調查局外勤據點為經轄區，外勤處站據點長期以來，每月都有4500元工作費，且按月可浮動調整，用來核銷送禮、請客吃飯或電話費帳單等開銷，但有些績優據點為核銷款項，因常沒跟店家索取發票，抑或是代墊工作費早已遠超出核銷款，所以常跟同仁借發票核銷，故被檢舉核銷不實。

針對前鎮站涉工作費核銷不實情事，調查局昨天指出，若經查確有不法情事，將視案情及依檢察官偵查結果，召開考績委員會從嚴議處，絕不姑息護短。