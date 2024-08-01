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大馬男攜毒闖關 檢求刑16年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

馬來西亞籍男子王世源受雇販毒集團從馬國搭機運毒來台，托運油管夾藏市價三一七二萬元的六點三公斤海洛因，被海關攔截，稱運毒報酬三萬五千元，先拿到七千元。桃園地檢署依運輸一級毒品、私運管制物品進口罪起訴，請法院量處十六年徒刑併科罰金十萬元。

起訴指出，馬來西亞籍卅四歲王世源（本名ONG SHEY GUAN）今年五月與暱稱「阿輝」身分不詳男子聯繫，並與微信暱稱「Cy二○○六」、「Calvin Yip」、「酷琪」、「小劉」等帳號的毒販談妥，以馬來西亞五千令吉（約台幣三萬五七四七元）為報酬，協助夾帶毒品來台。

王依「酷琪」指示，今年五月卅日上午赴吉隆坡Hotel Caliber飯店，領取藏有毛重六三四三點七九公克海洛因的油管，下午三點從吉隆坡搭機，並托運油管，晚間九點抵達桃園國際機場；王入境檢查時，關務署台北關查獲夾藏六點三公斤海洛因，檢方訊後聲押獲准。

王稱，為賺三萬五千元報酬，托運藏毒油管來台，已領取對方給付七千元。依毒品危害防制條例，運輸海洛因最重處死刑或無期徒刑，王在偵查中自白，依法可減刑，若有罪定讞，須在台服刑再遞解出境。

桃園地檢署 毒品 馬來西亞

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