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涉工作費核銷不實 14調查官列被告

聯合報／ 記者張議晨張宏業／高雄報導

調查局高雄市調查處前鎮站涉不實核銷據點工作費遭檢方約談。圖／報系資料照
調查局高雄市調查處前鎮站涉不實核銷據點工作費遭檢方約談。圖／報系資料照
調查局高雄市調查處前鎮站有調查官涉業務工作費核銷不實，以歇業、停業店家單據核銷，高雄地檢署昨指揮搜索前鎮站約談十多名調查官，其中曾任前鎮站組長的屏東站副主任陳宗廉等十四人列被告，朝偽造文書、詐欺取財罪方向偵辦。調查局表示，要求依規核銷，若有不法從嚴議處。

據調查，調查局外勤據點工作費免用統一發票收據，但高雄市調處前鎮站有核銷單據資料顯示，部分店家已登記歇業、停業、查無資料或非營業中態樣，有調查官仍以這些店家單據核銷，調查局認定有違法之虞，報雄檢指揮偵辦。

檢方昨指揮廉政署、調查局南機站搜索前鎮站，約談十多名調查官，該據點內、外勤不到廿人，幾乎全被約談，連甫從該站外派的獨立站秘書也被約談，僅兩名新進人員「閃過」。

據了解，調查局外勤據點為經營轄區，每名調查官每月工作費四千五百元，按月浮動調整，用於送禮、請客吃飯或電話費帳單等開銷；高雄市調處為鼓勵調查官經營據點，工作費三千五百元，剩餘一千元用作公積金，發給該月績效良好調查官。

一名調查官說，全站都被約談，他推測是公積金制度出問題，調查局工作費制度不完善，有時績效獎金要等二個月才核撥，核撥前由自己墊付工作費；若下月核撥獎金多，但本月持有單據不足，可能要找同仁幫忙「找單據」，衍生核銷不實問題，希望長官重視工作費制度。

調查局表示，若經查確有不法，視案情及檢察官偵查結果，召開考績委員會從嚴議處，絕對不會姑息護短，要求調查人員訪聯拓展工作關係相關費用支出，須恪遵法令，依規覈實報銷，不可貪圖便利便宜行事。

績效 高雄市

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