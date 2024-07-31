警銷毀近100公斤三、四級毒品 提醒勿吸食「喪屍菸彈」依托咪酯

台北市警方落實無毒家園目標，積極查緝各毒品犯罪，今年上半年執行第10波安居專案，半年內查獲各級毒品共2074件、2283人。台北市刑大指出，昨天已將查扣近100公斤的三、四級毒品，送至木柵焚化廠銷毀，阻斷流入社會。

北市刑大昨天把查扣近100公斤的三、四級毒品，送至木柵焚化廠銷毀，阻斷流入社會。記者廖炳棋／翻攝

北市刑大指出，這次銷毀的毒品證物，以愷他命及混合型新興毒品咖啡包為大宗，其中俗稱喵喵等摻有「卡西酮類」的成分檢出最多，施用人口以18-29歲為主，該毒品吸食後，會有亢奮、幻覺，過量使用會產生心搏過速、四肢麻木僵硬，甚至誘發失控暴力行為，嚴重戕害民眾身心健康。

警方說，銷燬作業是由刑大毒品查緝中心負責毒品證物清點、封緘，並會同政風室、督察室現地督導，全程派遣刑大特勤中隊荷槍實彈警戒，將所查扣三、四級毒品證物，全數送往木柵焚化廠進行銷燬。

北市刑大展示遭查扣的「喪屍菸彈」依托咪酯。記者廖炳棋／翻攝

警方呼籲，現在正值暑假期間，警政署把各類新興毒品列為青春專案掃蕩重點，民眾切勿濫用「喵喵」、一粒眠及即將公告列為第三級毒品的「喪屍菸彈」依托咪酯等混合型新興毒品，並提醒家長若發現孩子有不明粉末即溶包裝或菸油（彈）等物品，應即向警方報案，以迅速追緝阻斷供毒，提供安全的成長環境，保護青少年安全。

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