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萬華刑事小隊長7月才退休 被爆非法查個資…北市警說話了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

今年剛退休的台北市萬華分局偵查隊李姓小隊長，在職期間幫忙從事期貨代操的兒子非法查詢民眾個資，昨天被搜索住處，並帶回士林地檢署複訊，檢方認定他涉犯個人資料保護法及登載不實公文書罪，諭令10萬元交保候傳。對此，萬華警分局表示，案由檢察官偵辦中，將全力配合，秉持不掩飾、不庇縱、不護短態度，視偵審結果將李員移付懲戒，以維風紀。

據了解，李姓前小隊長知悉兒子因涉嫌違反期貨交易法，遭投資人提告求償，因護子親切，去年10月時，透過公務電腦幫兒子查詢數筆投資人的個人資料，再用「我知道你住哪」的方式談和解，孰料引起投資人更不滿，他的警察身分才被廉檢查出、曝光。

據悉，李姓前小隊長今年56歲，適用提前5年申請「自願退休」，今年7月16日退休。

萬華分局外觀照。圖／聯合報系資料照
萬華分局外觀照。圖／聯合報系資料照

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