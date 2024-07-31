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台南男被訴毒駕 直線行走、平衡測試卻都合格…法官判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南王姓男子去年8月23日騎機車，行經北區文成二路與育賢街路口，因車身搖晃為警攔查，經採尿送驗，驗出安非他命陽性反應，他坦承案發2天前吸毒，被訴服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具罪嫌，但案發時直線行走、平衡、畫同心圓等測試均合格，法官認證據不足判無罪。

檢警調查，王於同月21日晚間8時許，在台南居處內，以將第二級毒品甲基安非他命置入玻璃球內燒烤後吸食煙霧方式，施用甲基安非他命1次。23日傍晚5時5分騎乘機車上路為警攔查，採尿送驗測得其甲基安非他命及安非他命濃度分別達543ng/mL、174ng/mL等。

台南地院指出，王被訴不能安全駕駛罪，是指「服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛」，因與同法所規定「吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上」不同。

法官認為，行為人服用毒品後駕駛動力交通工具情形，是否已達不能安全駕駛程度，並無具體數值足以認定，自應就個案具體情況予以衡酌。而檢方所舉王尿液中所測得甲基安非他命、安非他命濃度，僅能證明他有施用過第二級毒品，尚不足證明他騎乘機車時已達不能安全駕駛程度。

法官指出，當場王做直線測試及平衡動作，警察雖勾選「步行時左右搖晃、腳步不穩」，惟經勘驗該錄影光碟，他做直線測試時，並無停頓，慢慢沿地上直線往前行走，到底後轉身，再沿地上直線往回走。

另平衡測試時，於警方讀秒過程，他均維持立正站立、左腳向後彎曲的姿勢不動；至於同心圓測試，他也在環狀帶範圍內完成畫圓動作，畫圓時動作流暢，並無停頓。

台南地院表示，經勘驗結果可知，王遭查獲後，關於直線行走、平衡、畫同心圓等測試結果，均屬合格，堪認其體內雖殘留毒品濃度，但肢體控制協調能力並未因此明顯減弱，仍不足認定他當時有不能安全騎乘機車情形。

台南地院表示，王遭查獲後直線行走、平衡、畫同心圓等測試均合格，雖其體內雖殘留毒品濃度，但肢體控制協調能力並未因此明顯減弱，仍不足認定他不能安全駕駛。圖／本報資料照
台南地院表示，王遭查獲後直線行走、平衡、畫同心圓等測試均合格，雖其體內雖殘留毒品濃度，但肢體控制協調能力並未因此明顯減弱，仍不足認定他不能安全駕駛。圖／本報資料照

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