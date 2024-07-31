快訊

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為了3萬報酬…大馬男攜3千萬海洛因入境 桃檢具體求刑18年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

馬來西亞籍男子王世源為了新台幣3萬餘元的報酬，竟扮起「毒螺」攜帶夾藏市價3千餘萬元、6公斤重海洛因毒品搭機來台企圖闖關，幸經財政部關務署台北關人員攔查逮獲，桃園地檢署偵結，將王男依運輸一級毒品、私運管制物品進口等罪嫌起訴，並向法院請求量處王男16年、併科罰金10萬元。

起訴指出，34歲馬來西亞籍男子ONG SHEY GUAN（中文名：王世源）與暱稱「阿輝」真實姓名年籍不詳男子，以及微信暱稱「Cy2006」即「Calvin Yip」、「酷琪」、「小劉」等帳號之人，談妥約定以換算為新台幣3萬5千餘元的馬來西亞令吉5000元為報酬。

於是由「酷琪」指示王男於今年5月30日上午前到馬來西亞吉隆坡Hotel Caliber飯店，領取藏有總毛重6343.79公克海洛因毒品的油管，王男當天下午搭乘3點於吉隆坡機場起飛的中華航空CI722班機，直到當晚9點抵達桃園國際機場，進行入境檢查時，遭關務署人員查獲夾藏海洛因的油管，並將王男逮捕，經檢調複訊後收容於桃園看守所羈押中。

檢調偵查時，王男坦承並於偵查中自白，他為了賺取馬來西亞令吉5000元而自馬來西亞攜帶並託運夾藏毒品的油管來台，同時也已先領取新台幣7000元的報酬。

馬來西亞籍男子王世源今年5月30日涉嫌攜帶夾藏市價逾3000萬元海洛因毒品來台，桃園地檢署偵結，將他依運輸一級毒品、私運管制物品進口等罪嫌起訴，並向法院請求量處王男16年、併科罰金10萬元。記者陳恩惠／攝影
馬來西亞籍男子王世源今年5月30日涉嫌攜帶夾藏市價逾3000萬元海洛因毒品來台，桃園地檢署偵結，將他依運輸一級毒品、私運管制物品進口等罪嫌起訴，並向法院請求量處王男16年、併科罰金10萬元。記者陳恩惠／攝影

桃園地檢署 毒品 馬來西亞

延伸閱讀

去4次被攔3次！妹子入境日本安檢「脫到剩內衣」 網指可能原因：1種人易被盯上

行家帶路遊歷大馬 「璀璨大馬回憶錄」迎來雙人旅行

緩起訴毒品戒癮治療成效佳 苗檢與5醫院簽MOU

石膏工藝品夾藏海洛因 航警與海關逮2港男起訴

相關新聞

為了3萬報酬…大馬男攜3千萬海洛因入境 桃檢具體求刑18年

馬來西亞籍男子王世源為了新台幣3萬餘元的報酬，竟扮起「毒螺」攜帶夾藏市價3千餘萬元、6公斤重海洛因毒品搭機來台企圖闖關，...

台中副所長街頭「裸身」！酒後失態被拍下 警分局：處分調職

台中市第五警分局一名副所長被人爆料，27日酒後失態，赤裸上身躺在路旁，民眾發現時，該名副所長嚷嚷自稱是「副所長」，失態的...

警政署公布中高階警官人事 15名縣市分局長等33人異動

繼台南市警察局長等高階警官人事案發布，警政署今發布中高階警官人事案，調整33名2線4星以上警官，包括署科長、6都警察局督...

「台股奶奶孝親團」粉專投資詐騙 緬甸華僑版主賺5千萬被抓

緬甸籍華僑徐姓男子涉在台設詐騙集團機房，上網投放股票投資廣告，以投資虛擬貨幣誘使被害人買泰達幣支付，刑事局估算將5千人加...

廉政署表揚宣誓典禮 11人新任政風高階主管、12人獲模範廉政人員

法務部廉政署今舉行「法務部113年模範廉政人員表揚暨新任政風高階主管聯合宣誓典禮」，有11名新任高階政風主管就任新職、1...

詐團斜槓販毒遭逮 流行語「哈們」竟成藥腳通關密語

38歲黃姓男子在海外經營詐欺機房，還跨足全台在網路上販毒，利用社群平台X販毒，以流行語「哈們」作為毒品術語，貼文販售毒品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。