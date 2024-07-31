為了3萬報酬…大馬男攜3千萬海洛因入境 桃檢具體求刑18年

馬來西亞籍男子王世源為了新台幣3萬餘元的報酬，竟扮起「毒螺」攜帶夾藏市價3千餘萬元、6公斤重海洛因毒品搭機來台企圖闖關，幸經財政部關務署台北關人員攔查逮獲，桃園地檢署偵結，將王男依運輸一級毒品、私運管制物品進口等罪嫌起訴，並向法院請求量處王男16年、併科罰金10萬元。

起訴指出，34歲馬來西亞籍男子ONG SHEY GUAN（中文名：王世源）與暱稱「阿輝」真實姓名年籍不詳男子，以及微信暱稱「Cy2006」即「Calvin Yip」、「酷琪」、「小劉」等帳號之人，談妥約定以換算為新台幣3萬5千餘元的馬來西亞令吉5000元為報酬。

於是由「酷琪」指示王男於今年5月30日上午前到馬來西亞吉隆坡Hotel Caliber飯店，領取藏有總毛重6343.79公克海洛因毒品的油管，王男當天下午搭乘3點於吉隆坡機場起飛的中華航空CI722班機，直到當晚9點抵達桃園國際機場，進行入境檢查時，遭關務署人員查獲夾藏海洛因的油管，並將王男逮捕，經檢調複訊後收容於桃園看守所羈押中。