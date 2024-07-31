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刑事局辦創意私房案 共搜出全台178名買家、3警2老師涉案

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

檢警偵辦網路論壇「創意私房」（SCP）會員販賣、拍攝製造及持有「兒少性影像」案，從今年6月到7月，陸續搜索在台主嫌30歲張男、34歲朱男等共12人，拘提其中8人，包含上游處理不法金流2人及製作影片浮水印助理兼賣家1人，中游兒少性影像賣家5人及下游持有兒少性影像買家4人。

警方在7月16日至7月19日展開第二波行動，搜索104人，包括持有兒少性影像買家101人，拘提其中拍攝、製造兒少性影像2人、散佈兒少性影像1人。

檢警偵辦創意私房案件，發現黃姓幹部另外在Telegram創立新群組「OAT」，警方在7月8日至9日，搜索13人，拘提其中7人。包括上游偷拍性影像成員5人，處理不法金流幣商2人，同為「SCP」、「OAT」賣家3人及下游持有兒少性影像買家2人。

警方偵辦案件，包括經營者、買家等，鎖定4百多人調查，其中確定持有影像的買家有178人。

檢警發現，加入偷拍社群成員，包括警察、公務人員及電腦工程師，有3名基層警察購買論壇帳號，另外兩名老師，一名老師墜樓身亡，另一名據傳是北部一所公立學校老師，兩名老師除購買影像外也都涉嫌偷拍，至於其他涉案會員，多為科技業出身。

警方偵辦SCP及OAT兩案期間，各有嫌疑人疑似不堪壓力，選擇跳樓輕生，24歲林姓工程師在偷拍社群擔任幹部，這個月8日警方上門拘提時，他聲稱要如廁，卻從氣窗爬出逃跑，不慎從19樓墜樓身亡。

這個月17日，41歲蘇姓補習班負責人是付費會員，他除購買偷拍影像外，也裝針孔偷拍少女如廁影像，他被台中地檢署約談，原本要被羈押，後來法院以「無管轄權」為由，讓他無保請回，兩天後他就墜樓輕生身亡。

警方指出，「創意私房」由網路暱稱「老馬」架設，由張嫌及朱嫌負責在台業務，協助處理不法金流，張嫌及朱嫌提供付費會員，以匯款方式儲值購買論壇代幣「圖幣」（價值等同人民幣），再以地下匯兌方式，將不法利益轉匯給「老馬」。

論壇提供網路不特定人士，以付費方式加入會員，由論壇會員提供性影像標價販賣，內容多標榜「台灣原創」，以吸引其他會員買家以論壇代幣「圖幣」進行購買。賣家累積一定「圖幣」後，可以向「老馬」申請出金，並用虛擬通貨泰達幣方式進行「返現」，以獲取販賣性影像的不法利益。

刑事局發現「創意私房」多筆帳號販售兒少性影像，論壇雖架設境外網站 ，相關買家及賣家卻都是台灣人，刑事局統合各縣市刑大共組專案小組，動員超過350名警力，在全國17縣市展開掃蕩行動。

處理「創意私房」不法金流張姓主嫌，拍攝製造兒少性影像的陳姓男子，違反兒少性剝削防制條例、組織、洗錢等罪嫌，遭羈押，查扣不法所得100萬元以上。「OAT」黃姓主嫌、偷拍性影像上傳的廖姓賣家等2人，遭裁定羈押。

創意私房上中下游犯罪角色分工圖。記者廖炳棋/翻攝
創意私房上中下游犯罪角色分工圖。記者廖炳棋/翻攝
檢警偵辦創意私房案件，警方搜索畫面。記者廖炳棋/翻攝
檢警偵辦創意私房案件，警方搜索畫面。記者廖炳棋/翻攝
創意私房主嫌張姓男子（前白衣者），遭警方逮捕並被羈押。記者廖炳棋/翻攝
創意私房主嫌張姓男子（前白衣者），遭警方逮捕並被羈押。記者廖炳棋/翻攝
創意私房經營運作流程圖。記者廖炳棋/翻攝
創意私房經營運作流程圖。記者廖炳棋/翻攝

偷拍 創意私房 賣家

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