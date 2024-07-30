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8+9打架！桃園普濟堂遶境爆全武行 2派人馬混戰熱議

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪區普濟堂昨天關聖帝君聖誕千秋，盛大舉辦關聖帝君聖誕暨遶境慶典，吸引31個社團陣頭遊行大溪老街遶境，不料至今天凌晨街頭爆發全武行衝突，現場兩撥人馬發生扭打、推擠，有人勸阻、有人摔倒，場面混亂，大溪民眾今天下午說，每年遶境社團陣頭「8+9」人很多，年輕人血氣方剛，總會發生零星打架衝突，警察難防。

大溪知名普濟堂每年農曆6月24日關聖帝君聖誕，舉辦關聖帝群聖誕暨遶境慶典，已傳承百年歷史，也被桃園市府登錄為桃園市無形文化資產，成為桃園十分重要宗教慶典，昨天帝君聖誕當天大小社團陣頭雲集，神將鑼鼓遶境遊行十分熱鬧，大溪分局成立指揮所管制交通和治安，未料今天凌晨2時30分仍爆發扭打衝突意外，大溪警方趕到時，衝突已結束。

普濟堂關聖君聖誕遶境進行至今天凌晨，社團陣頭先後發生2起打架衝突意外，網友貼文後，引起網友熱議，大約2時30看到兩個不同社團人馬，當街扭打、推擠拉扯，造成有人摔倒，也有人從中勸架阻止、場面混亂，多位網友說，昨晚發生2起打架，「不打，怎麼叫陣頭」。大溪居民說，疑似不同社團在行進路線發生口角，引爆打群架意外。

大溪警方表示，遶境入夜發生拉扯推擠衝突意外，警方獲報趕到，遶境社團的糾察員已將拉扯相關成員架開勸離，現場沒有打架行為，經詢問是不同社團成員發生口角扭打，事件並未擴大，為防慶典遶境鬧事，警方已事先投入大批警力維持治安和交通，防範暴力事件。

大溪區普濟堂關聖帝君聖誕遶境慶典，社團成員街頭爆發全武行衝突圖／取自threads網路平台
大溪區普濟堂關聖帝君聖誕遶境慶典，社團成員街頭爆發全武行衝突圖／取自threads網路平台

桃園 遶境 陣頭

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