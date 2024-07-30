「台股奶奶孝親團」粉專投資詐騙 緬甸華僑版主賺5千萬被抓

緬甸籍華僑徐姓男子涉在台設詐騙集團機房，上網投放股票投資廣告，以投資虛擬貨幣誘使被害人買泰達幣支付，刑事局估算將5千人加入LINE群組，獲利5千5百萬元，拘提5人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方命徐8萬元交保，其他人2至5萬元交保。

警方調查，35歲徐姓男子從緬甸以工作名義來台，去年6月起於台北市信義區某商辦大樓租辦公室，雇用台籍29歲林姓男子等4人，經營臉書粉絲專頁「台股奶奶孝親團」投放股票投資廣告，誘使被害人點擊網址加入LINE股票投資群組，徐等人在群組稱投資虛幣更好賺，引導加入LINE虛幣投資群組。

該群組成員以投資比特幣、以太幣為由，指示被害人開設電子錢包買泰達幣，轉至指定錢包，待被害人要求出金時稱操作不慎，投資虧損。警方清查，至少4人被騙2百萬元，其中一名年約30歲家庭主婦被騙70萬元最多。

警方查扣徐等人手機，發現與上手透過Telegram、微信對話，每轉介1人至虛幣投資群組獲價值約1萬1千元的350顆泰達幣，平均每月轉介5百人，估算獲利5千5百萬元，因對話使用簡體字，不排除上手是大陸人士。

刑事局偵七大隊第三隊分析IP，今年5月21日赴林的新北市新莊區住處拘提，帶同搜索辦公室，拘提徐等4人。徐等人否認詐騙，稱轉介投資虛幣抽佣，但未交待金額。