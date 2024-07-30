聽新聞
test
0:00 / 0:00
「台股奶奶孝親團」粉專投資詐騙 緬甸華僑版主賺5千萬被抓
緬甸籍華僑徐姓男子涉在台設詐騙集團機房，上網投放股票投資廣告，以投資虛擬貨幣誘使被害人買泰達幣支付，刑事局估算將5千人加入LINE群組，獲利5千5百萬元，拘提5人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方命徐8萬元交保，其他人2至5萬元交保。
警方調查，35歲徐姓男子從緬甸以工作名義來台，去年6月起於台北市信義區某商辦大樓租辦公室，雇用台籍29歲林姓男子等4人，經營臉書粉絲專頁「台股奶奶孝親團」投放股票投資廣告，誘使被害人點擊網址加入LINE股票投資群組，徐等人在群組稱投資虛幣更好賺，引導加入LINE虛幣投資群組。
該群組成員以投資比特幣、以太幣為由，指示被害人開設電子錢包買泰達幣，轉至指定錢包，待被害人要求出金時稱操作不慎，投資虧損。警方清查，至少4人被騙2百萬元，其中一名年約30歲家庭主婦被騙70萬元最多。
警方查扣徐等人手機，發現與上手透過Telegram、微信對話，每轉介1人至虛幣投資群組獲價值約1萬1千元的350顆泰達幣，平均每月轉介5百人，估算獲利5千5百萬元，因對話使用簡體字，不排除上手是大陸人士。
刑事局偵七大隊第三隊分析IP，今年5月21日赴林的新北市新莊區住處拘提，帶同搜索辦公室，拘提徐等4人。徐等人否認詐騙，稱轉介投資虛幣抽佣，但未交待金額。
警方查扣手機79支、桌上型電腦11部、筆記型電腦1部，追查虛幣投資群組成員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言