詐團斜槓販毒遭逮 流行語「哈們」竟成藥腳通關密語

38歲黃姓男子在海外經營詐欺機房，還跨足全台在網路上販毒，利用社群平台X販毒，以流行語「哈們」作為毒品術語，貼文販售毒品大麻花、大麻煙油，警方近日在桃園機場大廳逮捕從柬埔寨回台的黃男，依涉犯毒品、詐欺等罪嫌將他移送法辦。

嘉義縣警察局刑事警察大隊偵一隊在社群平台X發現有人以「哈們」為術語販毒，報請檢察官指揮偵辦，在新北、高雄執行搜索，拘提、傳喚販毒集團及藥腳共10多人到案，查扣大麻煙油5支、大麻煙草38公克、安非他命20公克、愷他命9公克及吸食器，但主嫌黃男已潛逃出國。

警方持續追查，發現黃男從柬埔寨回台，7月11日持拘票在桃園機場大廳逮人，進一步追查發現，黃男出國目的竟是從事境外詐欺機房，專門以「假檢警手法」詐騙大陸地區民眾，且年初還曾在桃園地區擔任詐欺取款車手，全案移請嘉義地檢署偵辦，嘉義地院裁定羈押。

黃姓男子跨足車手、販毒、詐欺，在社群平台X上以「哈們」、「全台發貨隱私安全」販毒術語，貼文販售毒品大麻花、大麻菸油；還曾在桃園擔任詐欺取款車手，並在柬埔寨設詐欺機房，連偵辦員警都感嘆根本是「斜槓罪犯」，能賺錢的都不放過。

嘉義縣警察局局長李權哲表示，為貫徹警政署「青春專案」及「社區警政再出發」工作，將持續加強對毒品情報的蒐集和打擊毒品犯罪的行動力度，以確保社會的安全與穩定。