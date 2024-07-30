影／替菲博弈網站跨海洗錢9.1億 據點分設台中、高雄…8人落網

刑事局電偵大隊二隊追查李姓男子為首的不法集團，李使用貓池、DMT等設備，向民眾詐騙，另外也分別在高雄、台中等地成立洗錢水房，利用第三方支付公司製造斷點，替在菲律賓博弈網站洗錢，金額達9.1億元，檢警分別在今年1月至6月間分3波搜索，帶回李男等涉案8人，其中李獲15萬元交保。

刑事局打擊詐欺犯罪中心「情資分析小組」在去年底分析數據，發現有不詳犯罪集團利用DMT、貓池等不法電信設備搭載國內門號進行撥號以「假冒親友」的詐欺手法詐騙國人，及境外門號大量接收OTP簡訊，疑有涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌，分派刑事局電偵大隊第二隊偵辦查緝。

電偵大隊二隊與台中市第四警分局合組專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮後，今年1月30日持搜索票，前往台中南區的2處DMT機房執行搜索，發現仍在運作中的DMT設備2台，並發現其他詐欺話務機房，透過網路連線到DMT機房後，發話至台灣機房再轉接到一般民眾手機上。

經專案小組統計，遭此案機房詐騙被害人案件，從去年12月至今年1月被查獲為止，共有26人接獲詐騙電話後匯款，損失金額逾557萬元。

檢警另追查搭載大量境外門號的貓池不法電信設備，發現李男（45歲）與菲律賓犯罪集團接洽後，成立代收付轉帳水房公司替菲律賓人進行匯兌，經蒐證後在今年6月19日，搜索台中、高雄等二處機房。

檢警查扣USDT虛擬貨幣9萬1873.873顆（市價300萬元）、貓池設備9組、電腦8台、手機102支、菲律賓門號卡（Globe Prepaid）2651張、監視器1組等物品，另勘查機房內代付系統平台的帳務資料及電腦內明確記載，從去年11月迄今，總交易金額達9億1490萬7963元。

此案經專案小組三波搜索、拘提，瓦解李男等8人所組成的DMT詐欺機房、轉帳洗錢水房，依刑法詐欺、賭博、洗錢防制法等罪嫌，移送台中地方檢察署，檢方命李以15萬元交保。