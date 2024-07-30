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進口家具藏21億元毒品 3嫌被訴

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

財政部關務署台中關3月執行貨物查驗時，發現一件自寮國申報進口的木質家具底部夾層內，藏放有甲基安非他命及愷他命毒品。記者黃寅／攝影
財政部關務署台中關3月執行貨物查驗時，發現一件自寮國申報進口的木質家具底部夾層內，藏放有甲基安非他命及愷他命毒品。記者黃寅／攝影
蕭姓男子等3人組成跨國販毒集團，今年3月從寮國進口家具，在台中入關時被發現夾藏525公斤甲基安非他命、愷他命，黑市價格高達台幣21億元，是近期查獲海運貨櫃走私數量最大毒品案件。檢調逮捕蕭男及2名泰籍嫌疑人，3人聲稱被人雇用，並非主嫌，檢方依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴，台中地院審理中。

法務部長鄭銘謙等人昨出席海關緝毒犬培訓中心記者會，會中檢調宣布偵破國際販毒集團走私毒品案。台中地檢署檢察官吳昇峰簡報案情，台中關3月查驗貨物，發現1件自寮國申報進口的木質家具底部夾層內，藏放有第二級毒品甲基安非他命，以及第三級毒品愷他命，立即通報調查局航業調查處報請台中地檢署指揮偵辦。

販毒集團把毒品藏放在高級木質椅下方，再用鉛板阻隔，企圖逃過海關X光查驗，海關X光機仍檢出椅子有異常色差，才偵破全案。檢調查扣甲基安非他命共302包、總毛重317公斤，愷他命198包、總毛重208公斤。

專案小組鎖定2名泰籍嫌疑人，透過金流比對，並調閱監視器畫面掌控行蹤，在他們取貨時當場拘捕；隨後再透過2人手機查到負責在台租倉儲與報關事務的蕭姓男子，在蕭返台時一併拘捕到案，目前3人均被羈押。

檢調透露，2名泰國人和蕭男都是被高報酬誘惑，負責取貨、報關等事務，幕後另有國際販毒集團指揮遙控，正溯源查緝中。

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