聽新聞
test
0:00 / 0:00
進口家具藏21億元毒品 3嫌被訴
蕭姓男子等3人組成跨國販毒集團，今年3月從寮國進口家具，在台中入關時被發現夾藏525公斤甲基安非他命、愷他命，黑市價格高達台幣21億元，是近期查獲海運貨櫃走私數量最大毒品案件。檢調逮捕蕭男及2名泰籍嫌疑人，3人聲稱被人雇用，並非主嫌，檢方依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴，台中地院審理中。
法務部長鄭銘謙等人昨出席海關緝毒犬培訓中心記者會，會中檢調宣布偵破國際販毒集團走私毒品案。台中地檢署檢察官吳昇峰簡報案情，台中關3月查驗貨物，發現1件自寮國申報進口的木質家具底部夾層內，藏放有第二級毒品甲基安非他命，以及第三級毒品愷他命，立即通報調查局航業調查處報請台中地檢署指揮偵辦。
販毒集團把毒品藏放在高級木質椅下方，再用鉛板阻隔，企圖逃過海關X光查驗，海關X光機仍檢出椅子有異常色差，才偵破全案。檢調查扣甲基安非他命共302包、總毛重317公斤，愷他命198包、總毛重208公斤。
專案小組鎖定2名泰籍嫌疑人，透過金流比對，並調閱監視器畫面掌控行蹤，在他們取貨時當場拘捕；隨後再透過2人手機查到負責在台租倉儲與報關事務的蕭姓男子，在蕭返台時一併拘捕到案，目前3人均被羈押。
檢調透露，2名泰國人和蕭男都是被高報酬誘惑，負責取貨、報關等事務，幕後另有國際販毒集團指揮遙控，正溯源查緝中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言