事發57天再認屍 唐治平戴「母婚戒」哀傷坦言：這次看起來有點像

藝人唐治平母親上月3日被發現陳屍在住處頂樓，但唐治平認為母親只是離家外出，認為遺體不是母親多次拒絕認屍。檢警比對齒模確認唐母身分後，唐治平今天下午終於現身板橋殯儀館指認母親遺體。經過15分鐘左右認屍，唐治平鬆口表示遺體看起來很像是母親，接下來會簡單辦理後事，並將母親遺物進行處理。

據了解，唐治平原本表示今天下午3時要到板橋殯儀館再次指認母親遺體，確認是否是母親，但因搭捷運搭錯站直接坐到新莊頭前庄站，只能從頭前庄站步行至板橋殯儀館，遲到了近70分鐘。唐治平現身板橋殯儀館後，面容看起來十分憔悴，落寞的進入相驗暨解剖中心與檢警共同辦理指認程序。

唐治平認屍後面對媒體表示，事發當時在住家頂樓查看母親遺體時，遺體的手腳較粗、且遺體有各種奇怪的斑紋，看起來不太像母親，因為母親皮膚是很細很好的。但剛剛再次看遺體的臉部時，看起來確實有點像母親，且既然檢察官及法醫驗過齒模後確認是我母親，那我也相信這是我母親。

唐治平隨後表示，今天還特地戴著母親的結婚戒指前來殯儀館，因為想當作是「信物」代表，所以直接戴在手上，唐治平說，指認母親遺體後心情上很難過，但自己不太喜歡在別人面前表現出來。被問及後續會如何處理後事時，唐治平表示「像我父親在泰國過世時，是直接燒成骨灰灑到海裡」。他認為人過世後遺體沒那麼重要，所以不會做頭七法會等等。但其實心裡還是傷心難過的。