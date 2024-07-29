聽新聞
test
0:00 / 0:00
明仁會宜蘭溪北分會長拘禁賭客 潑漆灑冥紙暴力討債
竹聯幫仁堂明仁會宜蘭溪北分會長陳姓男子涉嫌代理博弈網站，指揮小弟向賭客暴力討債，強押拘禁或赴住處潑漆及灑冥紙，4人被害。刑事局懷疑陳等人控制網站讓賭客輸錢，查獲12人依組織犯罪防制條例等罪送辦，檢方命陳20萬元交保並限制出境，其他人3至15萬元交保。
警方調查，32歲陳姓男子去年3月起代理卡利娛樂城網站，提供賭客借貸服務在網站儲值，若賭客賭輸不給錢，指揮小弟強暴、脅迫、私行拘禁、毀損、侵入住宅等討債。警方懷疑陳等人控制網站讓賭客輸錢再恐嚇取財，查扣手機分析中。
兩名賭客分別積欠2百至3百萬元，犯嫌將兩人押至承租的透天厝出言恐嚇，各逼簽6百、2百萬元本票，控制1至2天。另兩名賭客各欠6百、2百萬元，住處被潑漆及灑冥紙。
刑事局偵二大隊第二隊蒐證，今年1月18日在宜蘭縣及台北、新北市等地搜索犯嫌住處，拘提陳等8人，詢後依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財罪移送，截至上月19日通知4人到案。陳稱向人索討賭債，沒有恐嚇。
警方在陳住處查扣現金610萬元、價值160萬元的百達翡麗手表，在犯嫌住處搜出空氣槍、塑膠子彈、西瓜刀、球棒、冥紙、帳本及GPS追蹤器，懷疑暴力討債使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言