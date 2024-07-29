明仁會宜蘭溪北分會長拘禁賭客 潑漆灑冥紙暴力討債

竹聯幫仁堂明仁會宜蘭溪北分會長陳姓男子涉嫌代理博弈網站，指揮小弟向賭客暴力討債，強押拘禁或赴住處潑漆及灑冥紙，4人被害。刑事局懷疑陳等人控制網站讓賭客輸錢，查獲12人依組織犯罪防制條例等罪送辦，檢方命陳20萬元交保並限制出境，其他人3至15萬元交保。

警方調查，32歲陳姓男子去年3月起代理卡利娛樂城網站，提供賭客借貸服務在網站儲值，若賭客賭輸不給錢，指揮小弟強暴、脅迫、私行拘禁、毀損、侵入住宅等討債。警方懷疑陳等人控制網站讓賭客輸錢再恐嚇取財，查扣手機分析中。

兩名賭客分別積欠2百至3百萬元，犯嫌將兩人押至承租的透天厝出言恐嚇，各逼簽6百、2百萬元本票，控制1至2天。另兩名賭客各欠6百、2百萬元，住處被潑漆及灑冥紙。

刑事局偵二大隊第二隊蒐證，今年1月18日在宜蘭縣及台北、新北市等地搜索犯嫌住處，拘提陳等8人，詢後依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財罪移送，截至上月19日通知4人到案。陳稱向人索討賭債，沒有恐嚇。