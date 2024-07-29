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遭日查扣蘇澳籍漁船全是「台籍船員」 縣政府調查：均登記該船？
宜蘭蘇澳籍「富申」延繩釣漁船疑似越界捕撈，人船遭日方查扣。據了解，船上8名船員都是台灣人，全無外籍船員，狀況有點怪。他們是登記在該船的船員嗎？還是持船員證出海釣魚？縣政府將等人船返回後調查釐明真相。
漁船出海必須通過安檢，上船者必須具有船員證，一般沒有船員證的民眾只能搭乘娛樂漁船出海，且距離不得超過24海浬。「富申」延繩釣漁船出海有通過安檢，船上8人應該都具有船員證身分，但為何都是台灣人，全無外籍漁工？情況頗為特殊。
富申漁船屬於14噸級的延繩釣漁船，27日晚上10點多從南方澳漁港出港，預計3天後今天返港。但昨天下午4點多，在距離蘇澳40浬外海域作業時，被日本認定進入與那國島12浬違法捕撈，遭日本海上保安廳登船檢查，8名船員被捕。
船長的家屬今天中午已經匯去150萬日圓擔保金，人船可望獲釋。
日方只管漁船有無違法越界，但船上8名台灣人，扣除船長的其他「船員」身分，啟人疑竇。他們是該船的船員出海從事捕撈？還是經由船長載客人出去釣魚，卻不不心越界被查扣？把事情鬧大了。
縣政府表示，將等漁船回來後參考航程紀錄器，清查上船者是不是該船登記在姓名表上面的船員？還是因為首次出海捕撈，名單尚未納入該船的姓名表內？尚待釐清疑點。
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