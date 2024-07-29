BMW男涉吸食卡西酮毒駕 自撞分隔島翻覆全身惡臭露餡

29歲張姓男子涉嫌吸食毒品新興毒品卡西酮後，駕駛ＢＭＷ上路，今行經台北市承德路一段、南京西路口，自撞中央分隔島，車輛180度翻覆四輪朝天，其中一顆輪胎掉落，張男身受輕傷，但全身散發濃濃毒品味，警方起獲遭起獲5顆卡西酮成分毒菸彈，全案依毒品、公共危險罪嫌送辦。

警方指出，今凌晨0時50分許，張男開車行經沿承德路一段北往南方向直行，行經南京西路口時，自撞中央分隔島，車輛翻覆四輪朝天，其中一顆車輪掉落，車身碎片散落一地，張男自行脫困後，手腳多處挫傷。警方到場施以酒測，張男酒測值為0，但全身散發濃濃毒品惡臭味，他則坦承，開車前有吸食身上的卡西酮菸彈。

警方查獲張男檢測疑似含有卡西酮成分的菸彈5顆，全案依毒品危害防制條例無正當理由持有毒品罪嫌、公共危險罪駕駛動力交通工具施用毒品致不能安全駕駛罪嫌送辦。

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