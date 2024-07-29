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影／八里停車糾紛大亂鬥 弟砸爛兄的車 被圍毆引燃信號彈

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區昨天深夜因停車糾紛，釀成堂兄弟鬩牆打群架，27歲林姓男子拿球棒砸爛堂哥全車玻璃，被對方3兄弟夥同友人圍攻，甚至引燃信號彈，造成有人肩膀脫臼、有人被燒傷，先進醫院，再進派出所。

八里北端靠近關渡橋頭一帶稱為頂寮地區，山邊頂寮一街路幅狹小，停車若占到巷弄空間，即容易造成別人出入不便。據了解，27歲林姓男子聲稱過去已經為了停車問題，多次和住在隔壁的堂兄一家起爭執，昨天又發生相同狀況，打電話通知移車未被理會。

到了深夜11時許，林男氣炸拿球棒砸破36歲堂哥的轎車全車玻璃，對方發現後衝出來理論，36歲、37歲、38歲三兄弟和37歲陳姓友人，4人圍攻林男發生激烈推擠衝突，堂兄一方甚至點燃信號彈示威，雙方長輩也衝出來勸阻。

警方獲報動員10餘名快打警力趕抵，雙方仍激動爭執不休，員警噴灑辣椒水才隔開兩造、慢慢冷靜下來，但混戰之中有人摔到肩膀脫臼、有人被信號彈燒傷或被辣椒水弄痛雙眼。

警方查扣棒球棍及信號彈等證物，先戒護傷者到淡水馬偕醫院救治，再將5人帶回蘆洲警分局龍源派出所，警詢後分別依毀損、妨害秩序罪嫌移送士林地檢署偵辦。

新北市八里區昨天深夜因停車糾紛，釀成堂兄弟鬩牆，警方查扣棒球棍及信號彈等證物。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區昨天深夜因停車糾紛，釀成堂兄弟鬩牆，警方查扣棒球棍及信號彈等證物。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區昨天深夜因停車糾紛，釀成堂兄弟打群架，林姓男子拿球棒砸爛堂哥全車玻璃，被對方3兄弟夥同友人圍攻，甚至引燃信號彈。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區昨天深夜因停車糾紛，釀成堂兄弟打群架，林姓男子拿球棒砸爛堂哥全車玻璃，被對方3兄弟夥同友人圍攻，甚至引燃信號彈。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區昨天深夜因停車糾紛，釀成堂兄弟打群架，林姓男子拿球棒砸爛堂哥全車玻璃，被對方3兄弟夥同友人圍攻。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區昨天深夜因停車糾紛，釀成堂兄弟打群架，林姓男子拿球棒砸爛堂哥全車玻璃，被對方3兄弟夥同友人圍攻。記者林昭彰／翻攝

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