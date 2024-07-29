黑市價格21億！海關查獲木椅藏毒525公斤 追幕後國際販毒集團

檢調今宣布，偵破國際販毒集團走私甲基安非他和愷他命525公斤案，黑市價格約21億元，也是近期利用海運貨櫃走私遭查獲數量最大之毒品案件。涉案的兩名泰國人和蕭姓男子均依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴，由台中地方法院審理中。

包括法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝、台中高分檢檢察長林錦村、台中地檢署檢察長張介欽、調查局長陳白立等人今都參加在海關緝毒犬培訓中心舉辦的記者會，同時嘉勉辦案人員辛勞。

台中地檢署檢察官吳昇峰簡報案情說，財政部關務署台中關3月執行貨物查驗時，發現一件自寮國申報進口的木質家具底部夾層內，藏放有甲基安非他命及愷他命毒品，立即通報由調查局航業調查處報請台中地檢署指揮偵辦。

所查扣的二級毒品甲基安非他命共計302包，總毛重317公斤、第三級毒品愷他命共計198包，總毛重208公斤，共計毛重525公斤（淨重498公斤）。

販毒集團把毒品藏放在高級木質椅下方，再用鉛板阻隔，以為可以逃過海關的X光查驗，但海關仍因X光機發現不同的椅子有色差，進而將全案偵破。這批毒品黑市價格約21億元，也是近期利用海運貨櫃走私遭查獲數量最大之毒品案件。

專案小組鎖定2名泰國籍犯嫌，透過金流比對與調閱監視器畫面，掌控他們行蹤，並在他們出面領取貨物時當場拘捕。另亦透過2名泰國人手機，查到負責在台承租倉儲與報關事務的蕭姓男子，並在他返台時一併拘捕到案，目前3人均被羈押中。

不過，查緝單位不諱言說，兩名泰國人和蕭姓男子都僅是被高報酬誘惑，負責取貨和租用倉儲和報關等事務，幕後另有國際販毒集團指揮遙控，仍溯源查緝中。

鄭銘謙今一度還扮演毒販，由緝毒犬在演練中查獲，展現緝毒犬在緝毒中的功能，也為記者會帶來輕鬆氣氛。

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