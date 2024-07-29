影／西門町流動攤販不滿好位子被占 「這舉動」嚇壞眾人

北市西門町徒步區昨天發生亂放鞭炮事件。張姓男子是煎餃攤老闆，不滿自己的流動攤販位置被甘草芭樂攤占走，持鞭炮亂炸對方攤車，當時是假日，逛街民眾多，聲響巨大都被嚇了一跳，芭樂攤不敵鞭炮爆炸更是「芭樂掉滿地」，警方獲報，已通知張男到案說明。

警方調查，31歲張男和妻子在西門町擺流動攤販，賣煎餃維生，前天不滿自己平常占的好位置被52歲鄭女的芭樂攤搶走，雙方起口角，孰料昨天出來擺攤時雙方狹路相逢，張男懷恨在心，在妻子跟對方爭執期間，趁隙點燃鞭炮，朝芭樂攤投擲。