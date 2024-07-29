越界捕魚？宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船遭日查扣、8名船員被捕
宜蘭籍「富申」CT2延繩釣漁船昨天下午4時10分，在距離蘇澳東方40浬外海，遭日本公務船追逐登檢，船長等8人被帶往石垣島調查。該船疑似越界，進入日本與那國島12浬內捕撈，據了解，擔保金為150萬日圓，台幣32萬元，由駐那霸辦事處協助處理中。
該船是在護漁界線外5浬遭日本公務船帶走人船，海巡署獲報後即派遣宜蘭艦前往協處。據了解，富申漁船為沿近海作業漁船，27日晚上10時許自南方澳漁港出港，船上共8名台籍船員，在距離21浬外就已經失去訊號。
蘇澳區漁會總幹事陳春生說，越界原因有可能是「無害通過」或「捕魚」，全案經由日方已經進入審理，可能會要繳交擔保金的問題，越界若是無害通過，那漁會跟政府必會替漁民爭取權益，假如真的違法，台灣也願意承受相關法規的懲處。
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