快訊

令人困惑的比賽裁決：球迷亂入凸顯巴黎奧運足球賽組織問

越界捕魚？宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船遭日查扣 8名船員被捕

微軟大當機慘痛教訓 業界學到昂貴的兩堂課

越界捕魚？宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船遭日查扣、8名船員被捕

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭籍「富申」CT2延繩釣漁船昨天下午4時10分，在距離蘇澳東方40浬外海，遭日本公務船追逐登檢，船長等8人被帶往石垣島調查。該船疑似越界，進入日本與那國島12浬內捕撈，據了解，擔保金為150萬日圓，台幣32萬元，由駐那霸辦事處協助處理中。

該船是在護漁界線外5浬遭日本公務船帶走人船，海巡署獲報後即派遣宜蘭艦前往協處。據了解，富申漁船為沿近海作業漁船，27日晚上10時許自南方澳漁港出港，船上共8名台籍船員，在距離21浬外就已經失去訊號。

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，越界原因有可能是「無害通過」或「捕魚」，全案經由日方已經進入審理，可能會要繳交擔保金的問題，越界若是無害通過，那漁會跟政府必會替漁民爭取權益，假如真的違法，台灣也願意承受相關法規的懲處。

宜蘭籍「富申」CT2延繩釣漁船疑越界，人船被日方帶走。圖／讀者提供
宜蘭籍「富申」CT2延繩釣漁船疑越界，人船被日方帶走。圖／讀者提供

宜蘭 日本 蘇澳

延伸閱讀

新台馬輪投入蘇花備援 首日疏運918人、112輛車

梨山水蜜桃採收季送油路卻受阻 何欣純協調中油改從南投上山

又有土石流淹沒軌道 台鐵北迴線「和仁至崇德」通車再延5天

北迴線受損降低松山=花蓮搭乘率 台鐵明後天停駛10列次

相關新聞

黑市價格21億！海關查獲木椅藏毒525公斤 追幕後國際販毒集團

檢調今宣布，偵破國際販毒集團走私甲基安非他和愷他命525公斤案，黑市價格約21億元，也是近期利用海運貨櫃走私遭查獲數量最...

越界捕魚？宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船遭日查扣、8名船員被捕

宜蘭籍「富申」CT2延繩釣漁船昨天下午4時10分，在距離蘇澳東方40浬外海，遭日本公務船追逐登檢，船長等8人被帶往石垣島...

影／西門町流動攤販不滿好位子被占 「這舉動」嚇壞眾人

北市西門町徒步區昨天發生亂放鞭炮事件。張姓男子是煎餃攤老闆，不滿自己的流動攤販位置被甘草芭樂攤占走，持鞭炮亂炸對方攤車，...

今天關聖帝君生日 台南市警二分局偵查隊員上香祝壽

今天農曆6月24日民間相傳是關聖帝君的生日，台南市警二分局偵查隊一早忙著為隊上供奉的關公祝壽，供桌前擺滿各式祭品，隊員紛...

影／警眼前大膽高速迴轉 酒駕男持毒狂飆卻因停車場門禁棄車

台中市林姓男子近日開車酒駕、持有毒品，前往南屯區欲訪友，途中疑看到巡邏警員後心虛，在警員面前以180度掉頭迴轉，輪胎發出...

影／彰化手搖飲店變毒品分裝場 刑事局抓3人扣45萬毒咖啡包

彰化縣員林市莊姓男子經營手搖飲店，但他被刑事局中打掌握，平日白天經營手搖飲，夜間卻把店面改為毒品咖啡包的分裝場，檢警在今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。