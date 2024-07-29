今天關聖帝君生日 台南市警二分局偵查隊員上香祝壽

今天農曆6月24日民間相傳是關聖帝君的生日，台南市警二分局偵查隊一早忙著為隊上供奉的關公祝壽，供桌前擺滿各式祭品，隊員紛紛上香祈求辦案平安。王姓隊員說，關公是正義的化身，隊員外出辦案執行搜索前，都會上香祈求正義的化身關公，保祐隊員辦案平安順利。

民間相傳農曆6月24日，是武聖關公的生日，除了奉祀關聖帝君的各大寺廟準備壽桃、壽麵和壽金為關公慶生外，台南市警二分局偵查隊，昨晚11點就備好各式祭品，向隊上奉祀的關公慶祝生日。

「點香，上香，拜！」偵查隊員今天一早8點多手持3柱清香，在會客室關聖帝君的供桌前虔誠膜拜祈福，供桌上方有幅「人神共願」匾額，相當引人注目。

王姓隊員說，關公一生忠義仁勇，誠信名冠天下，在三國時代中桃園三結義，過五關斬六將，關公的誠信忠義精神為世人感佩，也是許多人和警員效法崇敬的對象。