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今天關聖帝君生日 台南市警二分局偵查隊員上香祝壽

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

今天農曆6月24日民間相傳是關聖帝君的生日台南市警二分局偵查隊一早忙著為隊上供奉的關公祝壽，供桌前擺滿各式祭品，隊員紛紛上香祈求辦案平安。王姓隊員說，關公是正義的化身，隊員外出辦案執行搜索前，都會上香祈求正義的化身關公，保祐隊員辦案平安順利。

民間相傳農曆6月24日，是武聖關公的生日，除了奉祀關聖帝君的各大寺廟準備壽桃、壽麵和壽金為關公慶生外，台南市警二分局偵查隊，昨晚11點就備好各式祭品，向隊上奉祀的關公慶祝生日。

「點香，上香，拜！」偵查隊員今天一早8點多手持3柱清香，在會客室關聖帝君的供桌前虔誠膜拜祈福，供桌上方有幅「人神共願」匾額，相當引人注目。

王姓隊員說，關公一生忠義仁勇，誠信名冠天下，在三國時代中桃園三結義，過五關斬六將，關公的誠信忠義精神為世人感佩，也是許多人和警員效法崇敬的對象。

員警說，一般人沒事不會進警察局，可是有的嫌犯進警分局偵查隊看到關公威嚴的表情，作賊心虛，腳底就冷一半，會騙人卻不敢騙神，犯人才會說真話，這就是刑警拜關公的另一層意義。

今天關公生日，台南市警二分局偵查隊員向關公上香祝壽。記者黃宣翰／攝影
今天關公生日，台南市警二分局偵查隊員向關公上香祝壽。記者黃宣翰／攝影

台南 生日 關公

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