快訊

黃瀞瑩嫁人了！婚宴上演藍綠白大和解 柯文哲不忘叮嚀這事：靠你們了

分科測驗成績上午9時公布 手機簡訊同步通知

台積電開盤反撲漲18元 台股早盤走揚逾300點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／警眼前大膽高速迴轉 酒駕男持毒狂飆卻因停車場門禁棄車

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子近日開車酒駕、持有毒品，前往南屯區欲訪友，途中疑看到巡邏警員後心虛，在警員面前以180度掉頭迴轉，輪胎發出高速摩擦刺耳噪音，警員見狀鳴笛前往查緝，林加速逃逸後，原本欲駛入一棟大樓的地下停車場，未料大樓有門禁管制，林當場就逮，林徒步逃逸過程丟擲一個K盤，也被查獲，林因酒精濃度超標，警方依公共危險等罪，移送法辦。

第四警分局黎明所警員蔡承儒在12日巡邏時，在南屯區永春東七路停等紅燈，由林姓男子（23歲）駕駛的轎車，突然在警員眼前180度大迴轉，輪胎發出因高速摩擦的噪音，警員見狀起疑，騎車鳴笛跟隨，林男一路逃逸，原欲躲進一棟大樓的停車場，但因該大樓有管制，停車場大門未開啟，林見無法倒頭，棄車徒步逃逸，途中丟了一個有0.2公克K他命的K盤，但隨即遭警員查獲。

經查，林男的酒精濃度超過每公升0.25毫克，依公共危險罪送辦，涉持有毒品部分，依毒品危害條例函請台中市警局裁罰，另外驗尿查明林是否涉及毒駕。

第四警分局長陳祥麟說，酒駕、毒品影響社會治安甚鉅，除了傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法，警察將繼續強力掃蕩不法，展現維護治安決心，以維社會安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市林姓男子近日前往南屯區訪友時，持有毒品又酒駕，因在警員面前180度高速迴轉，引起警員注意而被查獲，林逃逸時棄置一個K盤。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子近日前往南屯區訪友時，持有毒品又酒駕，因在警員面前180度高速迴轉，引起警員注意而被查獲，林逃逸時棄置一個K盤。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子近日前往南屯區訪友時，持有毒品又酒駕，因在警員面前180度高速迴轉，引起警員注意而被查獲，林逃逸時棄置一個K盤。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子近日前往南屯區訪友時，持有毒品又酒駕，因在警員面前180度高速迴轉，引起警員注意而被查獲，林逃逸時棄置一個K盤。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子近日前往南屯區訪友時，持有毒品又酒駕，因在警員面前180度高速迴轉，引起警員注意而被查獲，林逃逸時棄置一個K盤。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子近日前往南屯區訪友時，持有毒品又酒駕，因在警員面前180度高速迴轉，引起警員注意而被查獲，林逃逸時棄置一個K盤。記者陳宏睿／翻攝

停車場 毒品 酒駕

相關新聞

影／警眼前大膽高速迴轉 酒駕男持毒狂飆卻因停車場門禁棄車

台中市林姓男子近日開車酒駕、持有毒品，前往南屯區欲訪友，途中疑看到巡邏警員後心虛，在警員面前以180度掉頭迴轉，輪胎發出...

逃逸10公里 2毒犯拒檢衝撞 警鳴槍才就擒

倪姓男子前晚開車遇警攔檢，車上藏毒，同車鄭姓男子又是被判十五年刑的毒品通緝犯，二人拒檢逃逸，闖紅燈飆車逃往桃園龜山地區，...

高雄林園中芸漁港發現遺體 疑福順輪輪機長

凱米颱風造成九艘貨輪在南部外海遇險，其中福順輪沉沒，九人落海，四人獲救，昨在高雄林園區中芸漁港近海發現一具遺體，疑為該船...

影／彰化手搖飲店變毒品分裝場 刑事局抓3人扣45萬毒咖啡包

彰化縣員林市莊姓男子經營手搖飲店，但他被刑事局中打掌握，平日白天經營手搖飲，夜間卻把店面改為毒品咖啡包的分裝場，檢警在今...

福順輪高雄外海沉沒 再尋獲1船員遺體…疑該船輪機長

坦尚尼亞籍雜貨輪「福順輪」因颱風在高雄外海翻覆，船上9人落海，除4人成功游上岸獲救外，還有1死4失聯，昨下午林園近海中芸...

影／被逮必須坐牢15年 通緝毒蟲飆車逃逸被警察開槍

新北市1名倪姓男子昨天深夜開車在新莊區拒絕警方攔檢，沿途闖紅燈飆車逃往桃園龜山地區，被攔下又試圖衝撞，員警對空鳴槍他才放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。