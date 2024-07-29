影／警眼前大膽高速迴轉 酒駕男持毒狂飆卻因停車場門禁棄車

台中市林姓男子近日開車酒駕、持有毒品，前往南屯區欲訪友，途中疑看到巡邏警員後心虛，在警員面前以180度掉頭迴轉，輪胎發出高速摩擦刺耳噪音，警員見狀鳴笛前往查緝，林加速逃逸後，原本欲駛入一棟大樓的地下停車場，未料大樓有門禁管制，林當場就逮，林徒步逃逸過程丟擲一個K盤，也被查獲，林因酒精濃度超標，警方依公共危險等罪，移送法辦。

第四警分局黎明所警員蔡承儒在12日巡邏時，在南屯區永春東七路停等紅燈，由林姓男子（23歲）駕駛的轎車，突然在警員眼前180度大迴轉，輪胎發出因高速摩擦的噪音，警員見狀起疑，騎車鳴笛跟隨，林男一路逃逸，原欲躲進一棟大樓的停車場，但因該大樓有管制，停車場大門未開啟，林見無法倒頭，棄車徒步逃逸，途中丟了一個有0.2公克K他命的K盤，但隨即遭警員查獲。

經查，林男的酒精濃度超過每公升0.25毫克，依公共危險罪送辦，涉持有毒品部分，依毒品危害條例函請台中市警局裁罰，另外驗尿查明林是否涉及毒駕。

第四警分局長陳祥麟說，酒駕、毒品影響社會治安甚鉅，除了傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法，警察將繼續強力掃蕩不法，展現維護治安決心，以維社會安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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