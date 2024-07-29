影／彰化手搖飲店變毒品分裝場 刑事局抓3人扣45萬毒咖啡包

彰化縣員林市莊姓男子經營手搖飲店，但他被刑事局中打掌握，平日白天經營手搖飲，夜間卻把店面改為毒品咖啡包的分裝場，檢警在今年3月間蒐證完備，前往搜索，查扣上千包的毒品咖啡包，市價超過45萬元，全案警詢後依毒品罪送辦，檢方訊問後命莊以5萬元交保，擴大追查毒品來源。

刑事局中打六隊在今年1月間獲報，彰化縣員林市莊姓男子（40歲）經營手搖飲店，但實際上從事毒品分裝不法，中打六隊報請彰化地檢署檢察官鄭文正指揮後，與彰化縣員林警分局、台中市第六警分局等單位，合組專案小組，今年3月初前往搜索。

檢警在場查扣毒品咖啡包1497包（重4541.06公克）、卡西酮1包324公克、封口機、分裝袋、電子磅秤、果汁粉1包15.5公斤、咖啡包空裝袋1500個等證物，毒品市價約45萬元，另外帶回涉案莊男、關男（39歲）、張男（39歲），都依毒品罪送辦，檢察官訊問後，命莊以5萬元交保，另外擴大追查毒品來源。

刑事局呼籲，新興毒品問題危害國人身心健康甚鉅，嚴重影響社會治安，參與製造、運輸、販賣毒品更為刑事重罪，民眾切勿以身試法；刑事局對毒品「零容忍」態度，持續強力掃蕩製造及販毒集團，精準溯源斷根，禁絕毒品對國人的危害，淨化社區居住安全，以維護國民安居樂業的生活空間。

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