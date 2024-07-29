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逃逸10公里 2毒犯拒檢衝撞 警鳴槍才就擒

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

二名毒犯前晚在新莊遇警，拒檢逃逸約十公里，還企圖衝撞拒捕，被員警對空鳴槍喝止，拉下車制伏。記者林昭彰／翻攝
二名毒犯前晚在新莊遇警，拒檢逃逸約十公里，還企圖衝撞拒捕，被員警對空鳴槍喝止，拉下車制伏。記者林昭彰／翻攝
倪姓男子前晚開車遇警攔檢，車上藏毒，同車鄭姓男子又是被判十五年刑的毒品通緝犯，二人拒檢逃逸，闖紅燈飆車逃往桃園龜山地區，被攔下又試圖倒車衝撞，員警對空鳴槍才束手就擒；警詢後依毒品、妨害公務等罪嫌送辦，鄭男解送歸案入監。

警方調查，四十二歲倪男和五十六歲鄭男是毒友，二人都有多次毒品前科，前天深夜十一時二人同車路過新莊區建國一路與後港一路口時，遠遠看見前方有取締酒駕路檢點，駕駛倪男立即提前轉彎改道，被警方發現進行攔檢。

當時新莊警方在酒駕路檢點周邊安排員警騎機車巡邏，立即開啟警示燈及蜂鳴器追上前示意停車受檢，倪男卻加速往桃園龜山方向逃逸，沿途飆車闖紅燈。

員警通報攔截圍捕，出動八名支援警力追了十公里左右，直到桃園市龜山區萬壽路二段才攔下轎車，倪又倒車試圖衝撞，員警對空鳴槍警告，倪男聽到槍聲才停止逃逸，和鄭男一起被拖出車外壓制逮捕。

警方發現鄭男因毒品案被判刑十五年，未入監服刑逃匿，今年五月十五日被桃園地檢署發布通緝，隨後附帶搜索，在車內查獲一包海洛因毒品和一支K他命香菸。

警方昨將二人依毒品、妨害公務和公共危險罪嫌移送桃檢，訊後鄭男入獄服刑，倪男無保請回。

警方另依違反道路交通管理處罰條例開罰倪男，無照駕駛可處六千至二萬四千元罰鍰、危險駕駛可處六千元以上三萬六千元以下罰鍰。

桃園地檢署 毒品 通緝

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