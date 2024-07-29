中芸漁港發現遺體 疑福順輪輪機長

凱米颱風造成福順輪貨輪沉沒，海巡人員昨在高雄中芸漁港打撈一具浮屍，疑是福順輪輪機長。累計福順輪沉沒已釀二死，還有三人失蹤。圖／海巡署提供 凱米颱風造成九艘貨輪在南部外海遇險，其中福順輪沉沒，九人落海，四人獲救，昨在高雄林園區中芸漁港近海發現一具遺體，疑為該船輪機長，因遺體腫脹待進一步確認，累計福順輪沉沒已釀二死，還有三人失蹤。其餘八艘貨輪擱淺，船上總計存有逾四四四公噸燃油，恐成危害環境未爆彈，海巡署及地方政府嚴密監控中。

海巡署統計，凱米造成九艘貨輪擱淺或沉沒，除福順輪外，海巡署及空勤總隊已救援七船六十三人，另廿九人留在二艘船上，暫無安全疑慮。

福順輪廿六日在高雄港距離二港口新外堤十六海里處沉沒，船上九人棄船，陸續有四名船員游泳上岸，另五人已被發現兩具遺體。另擱淺在高雄興達港側堤防「鴻盛八八」貨輪，有卅八只冷凍貨櫃落海，航港局已發布礙航公告，提醒來往船隻注意。

非洲多哥籍貨輪「蘇菲亞號（SOPFIA）」擱淺台南黃金海岸，九名緬甸籍船員無恙，為防止漏油，昨展開抽油作業，南市環保局人員到場檢查確定沒有漏油，預計大面積挖沙後利用漲潮時脫困。

屏東外海有三艘貨輪擱淺，由北到南為東港外海的蒙古籍巴西亞（BASIA）、喀麥隆籍吉娜（GINAN）、枋山外海的印尼籍伊莉安娜（IRIANA）。屏縣府表示，都暫無油汙傳出，已備妥攔油索、吸油棉、汲油等設備，昨起啟動抽油。

凱米颱風雖遠離，西南部及離島外海仍有長浪，新北市四名遊客昨上午十一時許在澎湖縣西嶼鄉夢幻沙灘戲水，卅三歲李姓男子疑遭長浪帶往外海，同行友人只能眼睜睜看著他載浮載沉；澎湖縣消防局獲報到場，下午一時十分許在南側礁石區發現他，已無生命跡象，送醫不治。