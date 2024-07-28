阻兒少染毒 立委：強化預警、列管

立法委員林月琴表示，國人不僅毒品濫用終身盛行率高，新興毒品更是兒少毒品防制的重要挑戰，政府應制定更完善的監測預警系統、風險評估機制。記者林琮恩／攝影 衛福部調查，國人毒品濫用終身盛行率為百分之一點一五，青少年階段處於「冒險嘗試期」，逾九成的藥毒癮者是在十二歲至廿歲首次接觸毒品，近年新興毒品猖獗，如毒咖啡包、喵喵、類大麻等，都增加青少年染上毒癮的機率，學者指出，近年興起的加熱菸也可能是青少年後續接觸毒品的踏板之一，籲政府建立更完善的監測機制。

台北市立聯合醫院松德院區兒少精神科主治醫師賴柔吟表示，初次使用成癮物質年齡，與後續藥酒癮出現機率呈現正相關，十五歲前開始使用酒精及藥物的青少年，後續出現藥酒癮的機率高出五倍。

藥酒癮的形成是線性過程，成癮者在兒童時期，持續受創傷、壓力影響，至青少年時期進入「冒險嘗試階段」，超過九成藥酒癮患者在十二至廿歲間初次接觸毒品，此類藥癮青少年，進入成人早期後，常因物質濫用受傷或死亡。

立委林月琴表示，新興毒品傳散周期短、速度快，難以管控。兒少身心尚未成熟，一旦接觸毒品，未來在家庭、學校、社會適應都會出現問題，政府須擬定更好的策略來解決，包括建制監測預警系統、風險評估機制等，基於實證研究基礎，提供更完善的宣導教材，建置列管系統；第一線實務工作者，也應獲得更好訓練，以找出風險個案、介入治療。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，國內政策是「禁用電子煙、納管加熱菸」，對加熱菸使用持開放態度的主因，是認為以菸草柱搭配加熱機的吸食方式，不像電子煙煙油，容易摻入新興毒品。近期警方查獲不少案例，是添加大麻二酚（ＣＢＤ）等成癮物質的加熱菸在網路流竄，未來恐摻入各式新興毒品，加熱菸這項合法新型菸品，不可不留意。

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