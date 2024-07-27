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影／女子皮包遭持刀男搶「拇指被割傷」 台中警一小時逮獲搶犯

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區今天發生搶案，被害女子皮包被搶，她極力反抗奮勇奪取歹徒手中刀械，過程中右手大拇指不慎遭到割傷，警方一小時後逮捕嫌犯，建議檢方聲押

清水警分局表示，今天上午在梧棲地區發生一件強盜案，69歲李姓男子趁女性被害人停車下車時，突然打開駕駛座車門，持刀要脅被害人交付放於副駕駛座上皮包，被害人不從，歹徒竟自己動手強取皮包，被害人極力反抗，奮勇奪取歹徒手中刀械，過程中右手大拇指不慎遭到割傷。

歹徒得手後跑步逃離現場，被害人立即上前追趕，歹徒沿途將皮包及身上的外套丟棄，往附近巷道倉皇逃逸。清水分局據報立即調派大批警力趕赴現場追緝犯嫌，在現場目擊民眾協助下，掌握歹徒逃逸方向並擴大搜索，案發一小時內即在附近果園內將李姓犯嫌逮捕到案。

經警方初步調查，此案並無財物損 失，被害人經送醫包紮後，傷勢並無大礙，警詢後，全案依強盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請檢方聲請羈押。

台中市梧棲區今天發生搶案，警方迅速逮捕涉案男子。記者游振昇／翻攝
台中市梧棲區今天發生搶案，警方迅速逮捕涉案男子。記者游振昇／翻攝

台中市 強盜 梧棲 清水區 聲押

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