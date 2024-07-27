狂婦夜騎75公里...中彰投連縱火8處 燒傷5人判8年半

台中周姓婦人和哥哥有遺產糾紛又與幾名男子因感情問題，半夜騎車載4桶汽油沿台中梧棲、彰化伸港、彰化市、南投草屯，再繞回台中大里、東區，夜騎75公里連朝8戶民宅處縱火、燒傷5人，落網隨即被收押；法院痛斥周行為惡劣，依1個殺人未遂、7個放火罪，一共8罪判她8年6月，可上訴。

檢警調查，周婦（60歲）和家人、朋友不睦，2023年7月2日買4桶汽油、瓦斯噴槍，她因和林姓男子有感情糾紛，當天凌晨2點多騎車到林男母親梧棲區的住家外潑汽油引燃，釀牆面燻黑、多輛汽機車也燒毀，幸無人傷亡。

周再騎了20分鐘到彰化伸港鄉，朝不認識的姚姓住戶家門縱火，凌晨3點多轉往彰化市彰新路，再朝不認識的郭姓住家鐵門潑油引燃，釀對方一家3人燒燙傷、吸入性嗆傷及一氧化碳中毒，後轉往彰化市一德南路友人的工廠縱火。

周繼續騎到南投草屯，凌晨4點多朝哥哥家門窗縱火，害哥哥全身燒傷，10分鐘內又到姊姊同樣在草屯的住處縱火，害姊姊手臂燙傷。直到凌晨4點多，周騎回台中大里區再對蕭姓親戚家點火，最後又想到和某宮廟主委糾紛，轉往東區宮廟前縱火。

檢警發現，周婦一夜騎車超過75公里，接連到8處縱火釀5人受傷，所幸所有住戶都順利逃出，周凌晨4點56分帶著2瓶沒用完的汽油向警方自首才曝光。

檢方訊時，周婦坦承放火、毀損，但辯稱潑汽油時「不知道有人在裡面」，只是想嚇嚇他們，檢方不採信，依8個殺人未遂罪嫌起訴她，建請從重量刑。

台中地院審理時，周均否認殺人犯意，辯稱只想嚇嚇他們而已。法院查，周朝哥哥家窗戶潑汽油縱火，周兄也說驚醒時跑到客廳都是火，逃生時被燙傷，另審酌周坦言和哥哥有財產糾紛，還說希望法院判她死刑，且周兄家燒毀嚴重，顯見周有殺人不確定故意，構成殺人未遂。

法院另就周婦其餘7次縱火，審酌房屋燒毀程度、周潑汽油的量、引燃位置，及火勢並非劇烈，雖不構成殺人未遂，但仍成立放火罪。

法院審酌，周和哥哥因遺產糾紛，出於報復心態選擇以殘虐方式剝奪對方生命，以宣洩心中積怨，並潑汽油點燃，行為惡劣，另又朝其餘7處縱火，至今沒賠償被害人。