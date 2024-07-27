顏寬恒2罪判8年4月 國民黨支持上訴暫不祭黨紀

國民黨立委顏寬恒捲入竊占國有地等案一審遭判刑，國民黨昨表示，支持顏寬恒繼續上訴，待判決確定的結果再決定是否黨紀處分。本報資料照片 國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅，捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案被起訴，台中地院昨依貪汙、偽造文書二罪共判八年四月有期徒刑，竊占部分判無罪。國民黨表示，支持顏寬恒繼續上訴，待本案判決確定的結果再決定是否黨紀處分。

國民黨內針對是否對顏寬恒祭出黨紀討論，最後採納考紀會主委黃怡騰的意見，等判決確定的結果再來處理。黃怡騰表示，本案只是法院的第一審判決，並非三審定讞的確定判決；而據知，當事人對於一審判決也認為認事與用法都有違誤，將提出上訴，「我們支持當事人繼續上訴」。

國民黨文傳會也說明，本案判決尚未確定，且當事人對於一審判決，認事及用法皆有違誤。支持顏寬恒上訴以捍衛清白，望法院明察，以維法制。有關黨紀處分的部分，依現行黨紀處分規程第廿條第一項，待本案判決確定的結果再來處理。

國民黨立院黨團表示，顏寬恒已說清廉、公正、誠信是他做為民代的準則，這也是政治人物的基本要求。支持顏寬恒提起上訴，為自身爭取清白、也捍衛從政初衷的決心。

不過外界原本以為，國民黨會根據「國民黨黨員違反黨紀處分規程」第八條，「涉犯貪汙治罪條例等，經法院裁定以高額保釋金具保、羈押或一審判決有罪，得由考紀會先行停止其黨權。」的規定做出說明，但國民黨卻跳過此條，隻字未提。黃怡騰表示，他們不是司法機關，是民間社團維持規則的部門，有自己認定的標準、見解。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，顏寬恒與家族的公益捐款早就超過百萬額度，若認定顏去貪這點錢違背常理，法院判褫奪公權有政治操作的意味，相信顏清白，支持上訴；民進黨台中市黨部主委許木桂表示，判決暫不影響顏寬恒立委職務，也不影國民黨立院席次，民進黨市黨部暫無評論。