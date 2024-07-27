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幼園狼師案 北市自送監院調查

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北市培諾米達幼兒園性侵案延燒，北市府人士透露，當年行政處理確有疏失，教育局和社會局皆難辭其咎，全案將由北市府主動移送監察院調查。圖／聯合報系資料照片
台北市培諾米達幼兒園性侵案延燒，北市府人士透露，當年行政處理確有疏失，教育局和社會局皆難辭其咎，全案將由北市府主動移送監察院調查。圖／聯合報系資料照片
台北市培諾米達幼兒園性侵案延燒，北市府人士透露，當年行政處理確有疏失，教育局和社會局皆難辭其咎，全案將由北市府主動移送監察院調查，並提交兩局考績會行政懲處經手官員，該究責就究責，懲處無上限。

2022年7月柯市府時期第一案爆發，當時查無積極證據，直到去年7月再爆第二案，加害人才被羈押，外界質疑這一年間不知有多少孩童受害。

北市府人士指出，第一案發生教育局就該讓嫌犯先調離，身為主責機關的社會局家防中心調查發現有問題，告知教育局後卻沒有再追蹤，教育局對家防中心通報單，也沒有進一步調查，自限僵化流程。

北市府人士指出，此案衍生六大問題，第一是跨局處聯繫嚴重不足，第二是局處間合作的通報機制，第三涉案行為人未立即停職處置 ，第四對肇事幼兒園即時督導不足，第五專責調查人員缺乏知能與敏感度，第六是局處相關人員心態不夠積極主動。

北市府人士指出，市府將提出的10大精進方案，包括即日起接獲學前性侵通報立刻停職、停聘並加重處罰，並成立跨局處應變小組聯防通報及緊急應變，也要建立跨局處三階段知會的多重把關機制，擴大比對幼兒園及托嬰中心工作人員前科及涉嫌性侵害記錄、 建立幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區、編列預算增加專責調查人力等。

北市府會強化教保人員及局處專責人員性別防治專業知能，對培諾米達受害的幼童也有全程陪伴專案服務，最後是建議中央修法加重罰責。

北市府 幼兒園 教育局 監察院

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