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林口男開母親車亂撞害人火燒車肇逃 消失一夜到案辯：不舒服回家休息

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓男子昨天晚上開著母親名下汽車，在新北市林口區衝撞前車肇逃，案經轄區警追查，於今天早上循線帶回陳男說明。警詢時他辯稱，撞車後身體不舒服，才會跑回家休息，陳的酒測值為零，詢後依道路交通管理處罰條例開處3000元以下罰鍰，同時也對他採尿。

據了解，有毒品前科的陳姓男子（37歲）從事大貨車物流司機，昨天晚上8時46分左右，他從家裡開著其母王婦（58歲）名下汽車出門，途中行經新北市林口區竹林路與東林街口號誌燈為紅，陳沒減速停下，而是直接往前衝撞劉男（36歲）所駕駛汽車，導致劉男座車起火燃燒，劉趕緊下車躲過一劫。

陳肇事後沒下車察看，而是加速油門往前逃離現場。警方調閱監視器畫面以車追人，聯繫車主王婦才知其子陳男開車外出釀禍。警方多次撥打電話聯繫陳男，但陳拒接電話消失一整夜。

今天早上近9時許，警方循線帶回陳男說明釐清肇事原因，陳說剛從家裡出發就發車禍，因撞到車後，人感覺到不舒服，所以跑回家休息。警詢後道路交通管理處罰條例第62條第1項之規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，開處1000千元以上3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

陳男昨天晚上駕車在新北市林口區竹林路與東林街口撞前車肇逃，今早警方帶回釐清，他辯稱撞車後身體不舒服，才會跑回家休息。記者曾伯愷／翻攝
陳男昨天晚上駕車在新北市林口區竹林路與東林街口撞前車肇逃，今早警方帶回釐清，他辯稱撞車後身體不舒服，才會跑回家休息。記者曾伯愷／翻攝
陳男昨天晚上駕車在新北市林口區竹林路與東林街口撞前車肇逃，今早警方帶回釐清，他辯稱撞車後身體不舒服，才會跑回家休息。記者曾伯愷／翻攝
陳男昨天晚上駕車在新北市林口區竹林路與東林街口撞前車肇逃，今早警方帶回釐清，他辯稱撞車後身體不舒服，才會跑回家休息。記者曾伯愷／翻攝
陳男昨天晚上駕車在新北市林口區竹林路與東林街口撞前車肇逃，今早警方帶回釐清，他辯稱撞車後身體不舒服，才會跑回家休息。記者曾伯愷／翻攝
陳男昨天晚上駕車在新北市林口區竹林路與東林街口撞前車肇逃，今早警方帶回釐清，他辯稱撞車後身體不舒服，才會跑回家休息。記者曾伯愷／翻攝

林口 監視器

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