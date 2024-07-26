林口男開母親車亂撞害人火燒車肇逃 消失一夜到案辯：不舒服回家休息

陳姓男子昨天晚上開著母親名下汽車，在新北市林口區衝撞前車肇逃，案經轄區警追查，於今天早上循線帶回陳男說明。警詢時他辯稱，撞車後身體不舒服，才會跑回家休息，陳的酒測值為零，詢後依道路交通管理處罰條例開處3000元以下罰鍰，同時也對他採尿。

據了解，有毒品前科的陳姓男子（37歲）從事大貨車物流司機，昨天晚上8時46分左右，他從家裡開著其母王婦（58歲）名下汽車出門，途中行經新北市林口區竹林路與東林街口號誌燈為紅，陳沒減速停下，而是直接往前衝撞劉男（36歲）所駕駛汽車，導致劉男座車起火燃燒，劉趕緊下車躲過一劫。

陳肇事後沒下車察看，而是加速油門往前逃離現場。警方調閱監視器畫面以車追人，聯繫車主王婦才知其子陳男開車外出釀禍。警方多次撥打電話聯繫陳男，但陳拒接電話消失一整夜。