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顏寬恒貪污偽造文書一審有罪 地方反應兩極

中央社／ 台中26日電

台中地院今依貪汙、偽造文書2罪判顏寬恒8年4月徒刑，竊占部分判無罪。（報系資料照）
台中地院今依貪汙、偽造文書2罪判顏寬恒8年4月徒刑，竊占部分判無罪。（報系資料照）

國民黨籍立委顏寬恒涉貪污、偽造文書，台中地院今天共判8年4月。地方反應兩極，有人認為清廉是從政者本分，有人覺得顏家的經濟能力，不需這樣做，盼顏寬恒說清楚。

顏寬恒涉詐領助理費、房屋假買賣、竊占國土等案，台中地院審理後，今天依貪污罪判7年10月，褫奪公權3年；偽造文書6月，可易科罰金，盜領助理費新台幣108萬元沒收；竊佔國土罪則無罪，合計8年4月，可上訴。

國民黨籍台中市議員吳瓊華表示，顏家的環境以及經濟狀況，不至於需要做這樣的事，希望他繼續上訴二審，把事情說清楚，為自己澄清，繼續為地方服務。

民進黨台中市議員張家銨則說，這幾年台中第2選區的立委儼然成為顏家為自身利益死咬不放的政治位子，過去的罷免、補選都有顏家干預。她認為，清廉是從政者的本分，不論最終顏寬恒有無被褫奪公權，都希望顏家可好好善待選民，不要再造成地方的紛擾。

有地方民眾認為，顏寬恒的貪污問題在選舉之時就已受調查，他對質疑卻視而不見繼續選到底，為了當立委可不顧選民感受，簡直是造成地方動蕩不安的亂源。

不過也有民眾覺得，顏家對地方建設與付出可以看見，雖然顏寬恒補選沒上，但捲土重來展現努力的態度，依然順利當選。但顏寬恒在政治路上風雨不斷，現在還涉入詐領助理費、偽造文書，希望他能夠說清楚給地方交代。

民進黨台中市黨部主委許木桂表示，尊重司法判決結果，顏寬恒案要等到定讞有罪才需解職，暫時不影響立委任期或國民黨立委席次。

偽造文書 台中市 顏寬恒

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